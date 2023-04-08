高雄1名46歲的楊姓男子落入假愛情交友真詐騙陷阱，想追求素未謀面的女網友，對方要他協助將匯入他帳戶4筆共28萬5000元的款項，轉到指定帳戶中，郵局發現異常帳戶預警通報；楊辯稱是貨款，卻無法交代來源，被帶回派出所才吐實，沒見到心上人，反成詐欺車手，還要被移送法辦。

大寮大發郵局於上個月底發現1名男子臨櫃辦理設定約定帳戶，並調整轉帳金額限制，經進一步查詢，發現該帳戶已被設定異常帳戶預警通報，行員不動聲色假裝協助，同時通報林園分局大寮分駐所員警到場協助處理。

員警詢問該名46歲楊姓男子匯款的原因，問他「錢要轉給誰？」，但他一下說是貨款，但又說不出是哪間廠商，一下又說玩遊戲用，員警將人帶回派出所調查。據了解，楊男於網路上認識1名女網友，想展開熱烈追求，不過對方卻要先他幫忙「轉帳」。

從3月25日起，陸續有4筆共28萬5000元匯入他的帳戶，他再協助將錢轉到另個指定帳戶中。楊姓男子稱只是想追求對方，未料卻成了詐騙車手，警方訊後依詐欺罪嫌送辦。