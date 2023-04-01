究竟是這對母子有問題，還是弟媳度量太狹小？一名媽媽抱怨，5歲的兒子在她弟弟的婚禮上心直口快地說「新娘好醜」，她連忙道歉說：「只是老實沒別的意思」，未料弟媳在往後4年間從沒給她們母子好臉色看，而這次清明節返鄉雙方又再度槓上，貼文一出，引發熱議。

「道歉這麼多年還不夠嗎？」原PO在《匿名公社》發文表示，弟弟當年結婚時，她5歲的兒子不小心在婚宴上脫口而出「這新娘好醜喔」，原PO趕緊道歉緩頰，直說孩子什麼都不懂，不會看場面，「看到什麼就講什麼，只是老實沒別的意思」。

原PO不滿表示，如今4年過去，弟媳每次碰面都會擺臭臉，還對她的兒子視若無睹，甚至小家子氣地不幫忙添飯，今（1）日清明連假雙方回到老家，弟媳還是一張撲克臉，一旁的弟弟還裝沒事，「看我跟他外甥被欺負連屁都不敢放一個」，讓原PO氣得當場走人，結果卻沒有任何人挽留，她不禁感慨：「果然啊！我們只是嫁出去的女兒和外孫，當然不重要」。

貼文曝光後，讓一票網友看傻眼，紛紛留言，「白目果然是遺傳來的」、「恐怕平常你和小孩講話都挺白目的，也恐怕不只是這一句惹人不悅吧」、「是有多醜可以氣這麼久」、「吃飯自己添飯就好，回娘家也該自己動手」、「妳才最沒家教！最得罪人」，不過原PO也現身反擊，「我又沒做錯事，不爽我幹嘛？」