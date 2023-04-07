由於高價值核心事業如雲端運算電源、汽車電子與5G網通設備營收呈現月增，且皆較去年同月成長，推升光寶科3月合併營收攀高至127億元，累計今年1到3月合併營收為342億元。

就各業務部門來看，高階電源供應器出貨穩定，產品組合持續優化，帶動資訊及消費性電子部門整體營收月增逾20%，營收佔比達41%；雲端運算高階伺服器、網通設備電源管理系統與5G網通設備出貨暢旺，帶動雲端及物聯網部門整體營收月增逾15%，佔整體營收比重約37%

光電部門方面，全球出貨量排名第一的光耦合器在工控與綠能等高階應用需求穩定，加上電動車充電裝置、車用LED照明與ADAS攝影模組等汽車電子應用出貨持續成長的帶動下，光電部門營收月增逾10%，營收佔比約22%。

雖然大環境不佳，邱森彬認為今年光寶科雲端及車用仍可維持成長趨勢，邱森彬表示，雲端我們偏重在北美客戶，大部分客戶我們都已經進入，陸續有新案子在進行，去年雲端電源成長超過3成，今年希望也維持同樣的趨勢，我們預期整體雲端及車用都還有10%到20%成長。