築間餐飲集團表示，受惠跨年、春節、228等三大連假，帶動首季業績暢旺。除了「築間幸福鍋物」及「燒肉Smile」依年度計畫展店外，還推出全新燒肉品牌「(繪)馬別邸」，自試營運以來訂位皆爆滿。

展望後市，築間餐飲集團規畫開出另一個主打和洋食的全新品牌「Nakama肉匠屋」，延續餐飲市場熱度，各品牌亦推出優惠攬客、搶攻普發6千元商機，配合清明連假、母親節、畢業季、端午連假等聚餐旺季帶動下，有望挹注第二季業績續強。

築間餐飲集團表示，今年除持續優化內外結構外，仍有多個營運動能蓄勢待發，包括以麻辣鍋為主的鍋物品牌、平價小火鍋、韓式料理等陸續籌備新品牌，持續拓展集團版圖。首季集團新展13家門市，總店數達152家，今年目標新展60家、總店數上看200家。

在規畫積極展店同時，築間餐飲集團今年祭出「一年4次調薪、晉升」新制，起薪3.2萬元、外場人員平均約4萬元，並預計5月舉辦3場全台大型徵才活動、預計招聘1200人，董事長林楷傑將親自面試遴選員工入職，為集團網羅更多優秀人才。