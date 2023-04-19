擁有「新北信義計畫區」美譽之稱的板橋，憑藉著區域環境優勢，就算土地開發有限，一有新案少量釋出，隨即造成旋風式關注，像是遠東集團自行開發的市地重劃「台北遠東通訊園區Tpark」，目前Google與Ericsson都已進駐，而園區首座的住宅「遠揚之森」更是高度稀缺的指標建案。

台北遠東通訊園區Tpark與Google為鄰。 （中時新聞網攝）

「台北遠東通訊園區Tpark」是一個匯聚ICT雲端等高端產業的亞太新矽谷，生活機能更是一大特色。遠揚之森專案經理陳易寬表示，Tpark園區是具有區位優勢，是遠東集團的自辦重劃區，現在已經奠定了亞太新矽谷的地位，包括Google、Ericsson等企業辦公室都落腳於此。

園區中的「遠揚之森」除了能和Google新貴當鄰居，其高綠覆率和隔震規劃

更是讓前來賞屋的民眾青睞。陳易寬指出，「遠揚之森」是園區目前首座和唯一的住宅，包括24小時的圖書館、亞東醫院、12000坪的公園綠地等等，都已經密集的整合在園區裡；步行2分鐘即可抵達最繁華的捷運板南線亞東醫院站，更能快速串聯台65線連接雙北生活圈。

他表示，「遠揚之森」是三面臨路的角地，基地優勢為高綠覆、低密度及大街廓，規劃地上24層、地下3層，總共176戶住家；全棟為高規格的日式精工隔震宅，引進鹿島建設「New RC結構」與「雙蓮根樑預鑄工法」，搭配日本OILES隔震器，可以承受六級以上的強震而建築無損。

「遠揚之森」全棟為高規格的日式精工隔震宅。 （中時新聞網攝）

綜觀「遠揚之森」的居住優勢，它不僅僅是一個住宅產品，值得關注的是遠東集團雄厚資源挹注而成的結晶，建案品質可在水準之上，且零店面純住宅。優質的生活環境和園區的支撐，提供民眾置產的全新選擇。