洋基工程專注於高科技廠房統包工程，承包無塵室恆溫恆濕、高低壓輸電、商業精緻空調、消防系統、製程管線系統、給排水系統、製程廢氣系統、監控及弱電系統安裝工程等。近年切入技術門檻更高的A級商辦大樓機電空調工程，提供業主一站式工程服務。

洋基工程公布2023年3月自結合併營收14.93億元，月增達24.96％、年增達27.12％，刷新歷史新高。累計首季合併營收35.31億元，雖季減8.98％、仍年增達30.5％，創同期新高、歷史第四高，

洋基工程表示，雖然今年前2月假期較長，但各專案仍依原定工程進度持續施作，按完工百分比法逐步認列營收。受惠半導體、印刷電路板（PCB）及電子零組件產業等高科技大廠資本支出計畫如期推展，大型無塵室機電空調工程需求明顯成長，使首季工程業績持續攀升。

觀察洋基工程首季入帳工程的終端產業應用比重，半導體產業達逾7成、PCB產業約1成居次。由於各產業對無塵室仍有需求，且潔淨度要求持續提升、工程技術門檻亦較高，使半導體無塵室工程營收占比維持高檔，可望同步挹注整體獲利表現。

截至首季底，洋基工程的未認列合約收入已達193億元。公司表示，以過往合約與施工進度經驗觀察，約8成的未認列合約收入將於12～18個月內會完成施工及認列，據此看好今明2年整體營運表現可望穩步增溫。

展望後市，近年全球ESG發展趨勢方興未艾，國際大廠對廠房及製程的環保標準要求愈趨嚴格，洋基工程作為少數可承作超大規模的無塵室統包及節能工程服務商，預期可望持續受惠相關商機，攜手高科技大廠共同朝淨零排放目標邁進。

此外，因應國內電子大廠陸續轉向東南亞布局設廠，洋基工程規畫近期至泰國設立據點，將業務拓展至東南亞地區。同時，將持續開發超高商辦大樓與大型購物中心機電空調設備工程市場，以多角化布局跨種類、跨業態及跨地區的工程管理服務，挹注營運成長動能。