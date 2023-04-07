總統蔡英文即將結束出訪，她今天與隨團記者茶敘時表示，她現在執行的外交政策、跟所有相關政策，都是以一個總統對台灣的最佳利益考量所形塑的，希望未來的總統，不論哪一黨，都能延續。

蔡總統3月29日啟程展開「民主夥伴共榮之旅」，去程過境紐約，依序訪問友邦瓜地馬拉、貝里斯，返程過境洛杉磯時，於美西時間4月6日上午與隨團記者茶敘；蔡總統結束茶敘後，將搭乘專機返台，預計台灣時間7日晚間返抵台灣。

媒體詢問蔡總統屢次強調現在可能是台美關係最好時刻，但蔡總統將卸任，如何交棒給下一任總統，以及副總統賴清德是否會延續她的路線。

蔡總統說，她對國內選舉政治不做多的評論，但她認為，她以現任總統所主導的外交政策，對台灣是最好的政策，她也相信現在在做的事情，對台灣是最好的，未來不論哪個黨的候選人當選總統，希望也能以確保台灣最佳利益來形塑。

至於疑美論，蔡總統認為，所謂的疑美論，有些是刻意的解讀情勢，有些是資訊不足或認識不足所產生的疑問，但這次不論是她到友邦訪問或過境，美方在過程中所提供的協助，還有和美國國會議員互動，都強烈感受到對台灣的支持。

蔡總統說，尤其是昨天美國眾議院議長麥卡錫（Kevin McCarthy）與好幾位國會議員共同討論相互關切議題，她相信，對國際社會來講，尤其對在台灣的人民，都是一個蠻清楚的訊息。

與麥卡錫及美國國會議員會面時，是否提到軍購，蔡總統說，台灣對美確有軍事採購，希望能如期交貨。

媒體詢問這次過境洛杉磯與麥卡錫會晤，是不是突破，蔡總統說，不同人有不同解讀；總統過境行之有年，利用過境和美國朋友見面是常有的事情，面對面溝通，對兩岸關係平穩和區域和平都有幫助，希望中國克制不用過度反應。（編輯：謝佳珍）1120407