花蓮縣府將徵收礦石稅調漲到70元，有水泥業者以違反租稅法律原則、比例原則及平等原則，向法院提起7件訴願案，縣府都敗訴。2年前在議會程序委員會堅決退回礦石稅的議長張峻說「子子孫孫要拿甚麼來還？」認為當初顧慮與憂心是正確的，花蓮縣議會將在第20屆定期大會時，要求縣長徐榛蔚說清楚，講明白，說明後續處理方案。

花蓮縣府從2009年起訂定《花蓮縣礦石開採特別稅自治條例》，課徵稅額每公噸4元、5.2元逐漸增加到10元，2016年提前廢止未施行期滿10元舊法，另制定新法調到100元，經第18屆議會審議後以70元通過。福安礦業認為漲幅達到7倍過大，以違反租稅法律原則、比例原則及平等原則提7件訴願。最高行政法院判決，2017年及2019年地方稅務局核定2億5282萬1030元的稅金，需重新計算稅金。

張峻發文指出，縣府始終無法清楚交代礦石稅收的具體預算支出，他深知不合法的礦石稅將帶給花蓮財政災難，他當時一句「債留子孫」的話，今日果然應驗。如果其他業者也一起向縣府要求，比照勝訴業者的處置方式，恐怕花蓮的子子孫孫都將負債累累。

張峻說，縣府7件敗訴定讞，要退回業者稅額及利息，縣政府如何支付？是丟給下一任縣長？還是讓全體縣民買單？現在要去哪裡找錢支付勝訴業者？花蓮縣議會將在第20屆第一次定期大會時要求徐縣長說清楚，講明白，以及後續處理方案。

花蓮縣府稍早發出聲明，強調福安礦業7件訴訟多繳金額為2億5129萬元，不會有債留子孫的疑慮；待收到判決書後將研議提起再審及聲請釋憲。重申縣府訂定礦石稅自治條例，是經時任23位議員連署提案並議決每公噸70元，完成三讀後，經中央財政部、經濟部、內政部及行政院主計總處進行適法性實質審查，財政部核予備查後公告施行，並非違法課徵。