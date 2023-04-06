如果你工作的時候一直有人盯著你，擔心你做不好，你肯定會感到不自在，甚至無法忍受。或許你的上司事必躬親，關注雞毛蒜皮之事；或許公司受到嚴密的行業監管，必須嚴格遵守合規政策。然而，與此相比，還有一件事更有挑戰性─獨自工作，無人監管。

我的父親是個街頭小販，他在新加坡賣了30年的蝦麵。每天一大清早，他用蝦殼、豬骨和用焦糖炸過的大蒜煮一大鍋高湯。從小學到大學，每個周末和學校假期我都去給父親幫忙。十幾歲時，我很不願意在早上7點30分到小吃攤幹活，很不喜歡手上洗不去的蝦腥味！我的主要職責是洗碗。攤位上只有一個自來水小水槽，緊挨著灶台，我們就在這裡洗廚具、洗手。至於碗碟，我們採用的是三桶水流程來清洗。

第一個水桶較深，加了洗碗精，所有顧客用過的碗和食具都要放進去浸泡一會兒。浸泡後，我用海綿將每只碗的裡外都擦一下，然後將碗浸入第二個裝有清水的桶，把洗碗精洗掉。接下來是第三桶水，用於最後一次沖洗，然後擦乾，碗就可以再次使用了。洗了五六十個碗後，第二個桶裡的水會變得渾濁，我就要換一桶清水。

高三那年，也就是我服兵役前一年，父親開始讓我為顧客煮麵條。有一天中午，我想給自己煮碗麵吃，就走到桑拿房般熱氣騰騰的灶台邊，煮著麵條的水滾滾翻騰，不停地冒著蒸汽。我從乾淨的碗架上拿了一隻「公雞碗」(碗上的圖案是一隻黑紅色的公雞)，到水龍頭下沖洗。父親看到了，說：「不要再洗一遍。」他嚴厲但小聲地對我說，以免讓顧客聽見。我愣住了，不知道自己哪裡做錯了。看到我一臉茫然，父親說：「如果碗對顧客來說夠乾淨，那麼對你來說也夠乾淨了。」

有時我們在餐館吃飯時，服務員端上來的碗碟邊還粘著食物殘渣。你是不是也碰到過這樣的事？因為對自己先前洗的碗不放心，所以我又洗一次。這其實是在質疑父親，動搖了他多年來行之有效的三桶水洗碗法。如果此時突然有顧客來攤位前看到我這樣做，肯定懷疑我們的碗沒洗乾淨。

聽了父親的話，我洗碗時更用心了，之後當自己用碗時再也不用多洗一次。那一天，我學到了一個關於職業道德的重要準則：即便沒人在看，也要認真做事。這並不容易，偷懶、走捷徑很有誘惑力，但違反規定的人最終逃不過公司或行業監管機構的法眼。

這個「同用一個碗」原則，伴隨我從小吃攤進入銀行。我賣給客戶的金融產品，必定是我自己也願意買的。在短期內，這種執念可能會讓我失去一些交易，但我知道，由此收穫的客戶信任，最終一定會讓我受益。

(清歌／摘自人民郵電出版社《講好你的故事》一書，圖／陳曦)

本文作者:沈文才(新加坡) 馬 豔譯

(本文摘自《讀者雜誌4月號》)