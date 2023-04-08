台灣交通亂象紅到國外去，一名網友分享，最近在快速道路上遇到一個恐怖三寶，一位阿嬤速度超快的逆向行駛，騎著機車穿梭快速道路上，還在車與車之間亂竄，讓他看到差點嚇尿，引起網友討論，不少人挖苦說，阿嬤這是覺得生活不易，決定為子孫拚了？

一名網友昨在臉書社團《爆料公社公開版》上PO影片分享，4月6日下午3點多在東西向快速道路台南關廟線，一位阿嬤竟然騎著機車逆向行駛，而且還大剌剌的騎著大馬路中間，讓原PO嚇歪直呼，連假結束開工第1天是想嚇死誰？這到底是誰家的阿嬤？

超扯畫面曝光，引起網友熱烈討論，「真。移動式神主牌」、「阿嬤肯定覺得你們才是逆向」、「真的嚇死人，阿嬤不講武德」、「為了子孫拚了」、「阿嬤剛看完瑪利歐？以為吃了無敵星星就不用怕了」、「為後代子孫碰出好幾桶金」、「阿嬤缺錢出來打工」、「這是為了要拚金孫的房子？」

不少網友坦言，家人應該多多關注，長輩超過一定的年紀就不要讓他開車或騎車出門了，否則真的好危險。而原PO也在留言處回應說，那天開車突然看到一個阿嬤騎車迎面而來，他真的差點被嚇尿了。

根據交通部規定，75歲以上的民眾若要繼續開車，必須重考駕照，並通過體檢和認知測驗，全數通過後可拿到效期僅2年的駕照。後續如果要繼續開車，就必須在重複一次上述的流程取得新的駕照。