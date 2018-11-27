改造國民黨 羅智強宣布參選總統

友善列印
中國時報
／台北報導

前總統府副祕書長羅智強以新人之姿，在北市大安、文山區拿下4萬391票，成為台北市最高票當選議員，他26日拋震憾彈宣布，將以4階段參選總統，但他也強調，他的參選，執著的不是個人勝負，而是國民黨的改造與台灣未來。

今年國民黨縣市長選舉拿下15個縣市，完成地方包圍中央，藍營支持者相當期待2020贏回中央執政。羅智強說，藍軍很振奮，但仍要不客氣潑盆冷水，「我們不該自傲，把這一場選戰當成國民黨的勝利，而是警惕，這其實是民進黨的超級失敗。」

羅智強指出，「我們捫心自問」，選民是投給國民黨嗎？選民投的是「討厭民進黨」，如果國民黨因這「外表的大勝」沾沾自喜，今日民進黨的慘敗，很快也會到國民黨頭上。

他說，令人憂心的是，大勝的國民黨，看到的卻是一個舊國民黨的巨影又再次站了起來，即便民進黨遭遇如此空前巨敗慘敗，一個舊的國民黨，真的能贏民進黨嗎？

羅智強認為，更重要的是，就算這樣的國民黨贏了2020年總統大選，能夠扛起台灣未來？為人民迎接康莊繁榮嗎？他秉持不和稀泥、只說真話的堅持，不自量力宣布4階段參選總統。

第一階段「6都感恩街講再思考」，羅智強將以3天時間進行6都感恩街頭演講，廣聽意見，11月29日再宣布是否進入參選總統第二階段「力拚30萬Line＠粉絲」，在國民黨總統初選領表截止前，力拚羅智強官方Line@衝破30萬粉絲，建立話語權新平台。

第三階段為「尋找國民黨最強棒」，投入國民黨初選，尋找國民黨的勝選最強棒，若最強棒是自己就「當強不讓」，若是別的優秀同志就「強力相挺」；第四階段則是「贏回中華民國總統」，投入總統大選，為國民黨贏回執政權，把台灣失去的經濟前路、正道公理找回來，把兩岸失去的和平找回來。

羅智強還提到，他要當台灣的魏徵、當國民黨的鯰魚，要當打破政治醬缸、拆穿國王新衣的小孩，他會開始發表一系列對台灣未來的論述與想法，他的參選，執著的不是個人勝負，而是國民黨的改造、台灣未來。

(中國時報)

2020總統大選 國安局估3組參選 民意強人 改革黨務強棒

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。