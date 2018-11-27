改造國民黨 羅智強宣布參選總統

2018年11月27日 04:11 中國時報 張立勳 ／台北報導 ／台北報導

前總統府副祕書長羅智強以新人之姿，在北市大安、文山區拿下4萬391票，成為台北市最高票當選議員，他26日拋震憾彈宣布，將以4階段參選總統，但他也強調，他的參選，執著的不是個人勝負，而是國民黨的改造與台灣未來。

今年國民黨縣市長選舉拿下15個縣市，完成地方包圍中央，藍營支持者相當期待2020贏回中央執政。羅智強說，藍軍很振奮，但仍要不客氣潑盆冷水，「我們不該自傲，把這一場選戰當成國民黨的勝利，而是警惕，這其實是民進黨的超級失敗。」

羅智強指出，「我們捫心自問」，選民是投給國民黨嗎？選民投的是「討厭民進黨」，如果國民黨因這「外表的大勝」沾沾自喜，今日民進黨的慘敗，很快也會到國民黨頭上。

他說，令人憂心的是，大勝的國民黨，看到的卻是一個舊國民黨的巨影又再次站了起來，即便民進黨遭遇如此空前巨敗慘敗，一個舊的國民黨，真的能贏民進黨嗎？

羅智強認為，更重要的是，就算這樣的國民黨贏了2020年總統大選，能夠扛起台灣未來？為人民迎接康莊繁榮嗎？他秉持不和稀泥、只說真話的堅持，不自量力宣布4階段參選總統。

第一階段「6都感恩街講再思考」，羅智強將以3天時間進行6都感恩街頭演講，廣聽意見，11月29日再宣布是否進入參選總統第二階段「力拚30萬Line＠粉絲」，在國民黨總統初選領表截止前，力拚羅智強官方Line@衝破30萬粉絲，建立話語權新平台。

第三階段為「尋找國民黨最強棒」，投入國民黨初選，尋找國民黨的勝選最強棒，若最強棒是自己就「當強不讓」，若是別的優秀同志就「強力相挺」；第四階段則是「贏回中華民國總統」，投入總統大選，為國民黨贏回執政權，把台灣失去的經濟前路、正道公理找回來，把兩岸失去的和平找回來。

羅智強還提到，他要當台灣的魏徵、當國民黨的鯰魚，要當打破政治醬缸、拆穿國王新衣的小孩，他會開始發表一系列對台灣未來的論述與想法，他的參選，執著的不是個人勝負，而是國民黨的改造、台灣未來。

(中國時報)