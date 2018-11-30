極樂台灣 日市長誤闖風化店

日本山口縣美禰市的44歲市長西岡晃。（取自日本官網）

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中國時報
／東京29日電

日本山口縣美禰市的44歲市長西岡晃及2名市議員，本月2至5日到台灣參加花博開幕儀式，還安排視察該市觀光協會簽署協定的設施等。近日遭媒體爆料，3人在台竟到有裸女坐檯、提供性服務的卡拉OK店，有多位市議員在台灣調查後指出，西岡在下榻的飯店還找來台灣女子，疑有召妓行為。

由於10多年前，一本日本買春指南《極樂台灣》，把台北描繪成一個「隨時隨地可以買到色情的城市」，讓時任台北市長馬英九極為震怒甚至宣示，日本人只要來台北買春，來一個捉一個，如今連日本市長都來台爆腥聞，值得關注。

西岡昨開記者會指出，4日晚間在台北市，與66歲的市議員戎屋昭彥、72歲的德並伍朗3人在當地男性介紹下，去了一家看起來像卡拉OK店的地方，沒想到是誤闖風化店。

他解釋說︰「本以為是普通的卡拉OK店，進到店裡後不久，3名女性突然開始脫衣服至上半身全裸，還坐到我們的膝蓋上，我們意識到那是家危險的店後就馬上離開了，記憶中頂多停留了約15至20分鐘。離開店後，有個女性說要送我，就一直跟到飯店，還一起搭電梯上樓，但我沒有帶她進房間。」至於為何沒有拒絕對方一起搭電梯上樓，西岡表示，「可能是喝了酒，做的還是有點欠妥吧。但房間就在電梯附近，我們在那裡就分手了。」

他強調，絕沒有做出買春等違反倫理的行為，但要為所招致誤解的輕率舉止致歉，並否認會為此事辭職。

這次參訪團除市長和市議員外，還有市觀光協會會長等共9人。台中市府澄清，參訪團是自行出訪，不是市府主動邀約，且行程是日方安排，台中市府只有協助日籍官員導覽。

(中國時報)

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