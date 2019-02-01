白家綺當《苦力》6月肚東遮西掩

2019年02月01日 04:11 中國時報 洪秀瑛 報導

白家綺（右）拍戲會用道具擋一下孕肚，左為謝瓊煖。

公視台語大戲《苦力》1月31日在瑞芳猴硐拍攝，金鐘導演李岳峰與白家綺、傅子純、蔡昌憲、黃文星、廖錦德等分享拍攝5個多月來的艱辛過程。白家綺昨挺6個月孕肚拍戲，劇本中她的角色沒懷孕，只好拚命用人、景及各種道具遮孕肚，其他演員穿布衣拍戲，只有她在寒冬裡有穿外套的「特殊待遇」，她笑說：「今天是開拍以來第3個太陽天，十分難得。

白家綺懷孕前期害喜嚴重，不舒服時劇組會趕緊剝橘子給她，幫她紓緩不適，老公吳東諺很心疼她，探班多次，因劇中角色性格俐落多穿褲裝，結果肚裡兒子可能嫌緊，胎動得特別厲害，她得邊拍邊安撫。她前2胎懷女兒肚子沒那麼大，這次體重已多了10公斤，現為64公斤；懷孕前她曾練潛水，兒子跟著潛水又拍戲，她戲稱兒子根本是「苦力」代表。

蔡昌憲按腿寵孕妻

演員中還有喜訊的是蔡昌憲，空姐老婆也懷孕快4個月，目前擔任內勤，他喜歡女兒，但懷的可能是兒子：「男生也好，可以陪我衝浪、吃鮑魚，朋友說我這型一定生男的，因為短小精幹。」他每天收工就馬上回家，會幫老婆按腿、外送美食，讓老婆開心當孕婦，白家綺笑說：「這樣你才有好日子過。」

劇中飾演礦工的廖錦德是廖峻兒子，去年底爸爸腦中風住院，他說現在有外傭看護，他想每天探望爸爸，卻被拒絕，爸爸叮嚀他不能辜負導演，「他叫我好好演好這個角色」。他說爸爸在醫院做復健已1個月，走路仍需輔具，因有密集復健課程，過年因此不能回家，爸爸也不會回《女力報到》劇組拍攝，「以後連長時間的八點檔也會少接了」。

傅子純塗黑扮礦工

《苦力》導演李岳峰表示，劇組搭景砸400萬，期間遇雨，花2個月才完成。傅子純等演員扮礦工全身塗黑，在寒流中下水，凍到有絕望感。李岳峰即使拍攝再累，每晚都會重新審視隔天劇本，有時讓大家措手不及，傅子純說：「導演特別細膩，尤其感情戲，有時候我們前一天在家背劇本，到現場他全改掉，隔天乾脆不背了，結果導演沒改本，感覺被捉弄。」

(中國時報)