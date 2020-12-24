面對病毒，人類儘管發生了許多巨大的失誤，從有些政府的謊言和疏忽到研究欺詐等等，但仍有一些時刻展現了人類的韌性和科學研究的精髓。

對新冠病毒的早期反應，其實有很多可以改善的地方。尤其大陸在初期試圖掩蓋武漢首次爆發病毒的消息，衛生官員花了將近1個月的時間才不得不承認這種病毒正在人與人之間傳播。但是幸運的是，在1月10日，大陸科學家就將現在稱為SARS-CoV-2的病毒基因組上載到了一個線上資料庫，全世界的科學家得以根據這個重要信息來研究該病毒，並找到針對它的潛在武器。

一家生物技術公司的科學家表示，他們在看到這些資料後的數小時內便找到了研究可能疫苗所需的關鍵遺傳密碼，現在已經有被美國食品藥物監督管理局授權通過的幾種疫苗，並且已經提供給大眾使用。

在病毒大流行的最初幾個月中，有關該病毒的未知數很多，這不可避免地導致溝通和處理的失誤。例如一些專家最初保證Covid-19不會比流感危險，甚至說口罩基本上是沒有用的。

在治療藥物方面，由於美國總統川普等公眾人物大力提倡使用羥氯奎寧治療2019冠狀病毒疾病，甚至宣布他也在服用，引起很大的爭議。後來一項針對近10萬名冠狀病毒疾病患者進行的研究顯示，使用抗病毒藥物羥氯奎寧與氯奎寧治療不會產生益處，甚至還會提高病患在醫院不治的機率，這真是政治人物害人不償命呀！

除了政治人物，很多科學家對病毒的流行也是難辭其咎。有的發表有問題的研究，甚至有一小撮科學家發表了一個《大巴靈頓宣言》，呼籲世界各國政府停止遏制大流行的大多數干預措施，採用「重點保護」的方法，該方法只保護容易受感染的弱勢群體，但讓其他人盡可能正常地生活。當然《大巴靈頓宣言》因其誤導性的主張，而迅速遭到其他科學家和公共衛生組織的批評。

不可否認的一項科學成果就是疫苗的大規模開發。儘管早期獲得冠狀病毒基因組對這項研究至關重要，但這仍然需要數千名科學家的努力來充分利用這些資訊，以及數萬名勇敢的志願者願意進行測試。

Covid-19終將過去，但如果歷史可以作為見證，可能很快就會爆發下一次的病毒大流行，希望到時人類會比以往更快地找到更好的工具來阻止這些危機。

（作者為國立台北商業大學校長）