監察院12月28日赴行政院進行例行年度巡察，監察委員林文程針對前總統馬英九決定以「中華台北」名義和觀察員身分參與世界衛生大會（WHA），質疑當時政府與對岸祕密協定，接受中共與世界衛生組織祕書處簽署的MOU，犧牲台灣主權。要求行政院應該深入調查政治協商的詳細情形，並追究責任。行政院長蘇貞昌則表示，為維護民眾知的權益，應蒐集資料以還原事實，並請外交部全力配合監委繼續追查真相。

此事見諸媒體後，引起眾人撻伐。但是論者皆將重點置於「中華台北」，然而林文程指控的重點，並不僅僅在於「中華台北」的名稱，而是認為世界衛生組織與中共秘密簽署了一份MOU，而台灣卻出賣國家主權屈從中共的旨意，在中共的「許可」下參加WHA。

此項指控看似有理，其實是混淆視聽。第一，此一祕密MOU是由世衛組織與中共簽署，台灣並沒有參與。既然台灣並不是此份MOU的參與方，就談不上喪權辱國。馬政府當時雖然知悉有此項MOU，卻無從干預或反制。

其次，此項MOU的要旨在安排台灣參與世衛的方式，如果台灣抗拒此項MOU，台灣等於自動放棄參加WHA的機會。外交工作的過程固然重要，但結果才是真正的重點。台灣國際處境困難，在現實環境下，先求有再求好，已經是務實的最佳選項。

第三，世界衛生組織是聯合國體系下的專門機構，一切行事均以聯合國準則為依歸。在聯合國體系中，台灣根本不算是一個「國家」。世衛組織同意台灣以政治實體的身分，用「中華台北」的名稱與會，已經是最大限度的接納。民進黨若對此不滿，能夠提出更佳方案嗎？

事實上，台灣自2009年獲邀參加WHA，都有自己單獨的席位，並不是附屬在中共代表團之下，更不是「中華人民共和國」的一部分。我們的代表團，在大會中維護台灣2300萬人民的健康權益。這是喪失主權嗎？

台灣連續8年獲邀參加WHA。蔡總統執政後，不但沒有撤銷世衛組織與中共的MOU，反而使台灣再度被排拒在外，民進黨沒有能力解決台灣國際參與問題，面對國人的質疑，只好見笑轉生氣。

新科監委林文程或許新官上任力求表現，但是如今對於已經成為歷史的事件大炒冷飯，不但無濟於事，反而恐怕會落得無事生非窮極無聊的評語。

（作者為退休大使）