萊豬標章之亂已在各地市場發生，一般百姓買個豬肉都無所適從，儘管現在因大家都普遍不想吃進口豬，萊豬很難隱藏得了，但等到風頭過後，難保不肖商人會魚目混「豬」，低調進口，所以抵制萊豬還得長期抗戰，至少到8月的反萊豬公投。

蔡總統在元旦談話中表示，她要用最謙卑的心情，請所有同胞體諒，希望大家能夠理解政府進口萊豬的決定。但輿論普遍對她這個謙卑不領情。

蔡總統所謂「萊豬進口是前任政府對美國的承諾」遭馬英九辦公室反駁，阿扁則尚未回應，是否有所承諾，成為羅生門。然而，國際上的信用和道義是建構在利益和好處之上，亦即，沒有永遠的朋友與敵人，關係會隨時適變，以換取生存的機會。蔡政府應該要提出更具體的事證，向國人說明台美之間曾經確有進口萊豬的承諾，才能釐清真相。

萊豬進口我方付出的是全國人民健康的代價，蔡總統希望國人能體諒政府，問題是，如果蔡總統宣布萊豬進口時，有一併告訴國人藉此台美未來可能有的實質進展，相信國人可以體諒。但至今看不到美方除了口頭的歡迎之外，有什麼實質的對台回饋，人心自然難平。

蔡總統自行宣布開放萊豬的政策後，民意大反彈，行政院也端出各種阻絕國人吃到萊豬的政策，禁止萊豬進入校園和部隊等團體，連立法院都不想吃萊豬，既然這麼多單位都要阻絕萊豬，為何不准地方政府頒布萊劑零檢出的自治條例？

而且從目前消費者普遍抵制，地方政府又嚴管勤查萊豬的情況下，必定引起美商的不滿，如果連原有進口的非萊美豬國人也棄吃了，美國是不是又要來施壓台灣？到時蔡政府又該如何因應呢？那可就真的是偷「豬」不成蝕把米了。

（作者為致理科技大學副教授）