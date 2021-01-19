部立桃園醫院群聚感染19日再增4人，加上2例分別自美國及印尼境外移入，一天內增加6名確診者，其中新增4例本土案例包括案863護理師兩位同住家人、1例為工作接觸者、1例為住院病患之外籍看護，顯見院內沒做好分流管控，且感染已擴散到社區。

部桃群聚疫情來勢洶洶，已超乎中央流行疫情指揮中心預期，當第一線醫護繃緊神經全力守護疫情時，最失控的反而是指揮官陳時中。因全國民眾這幾天大都早已知道是部立部桃醫護感染，還有熱心民眾送飲料至醫院，只有陳時中堅持不能公布，還質疑記者發問為何要公布醫院名字？

公布醫院其實就是資訊透明化，除了醫院醫護及工作職員上緊發條，醫院更應主動提醒看診民眾只要特定時間、曾去過該醫院可能感染區，都必須自主隔離，避免疫情在社區擴散。但陳時中堅持公布會貼標籤，強調醫院失控才會公布，結果醫院還沒失控，陳時中就說溜嘴講出「王必勝中午就有去部桃了」。

陳時中間接公布醫護感染是部立桃園醫院，立即自圓其說「時間點到了，讓大家了解也好。」這一幕再次印證指揮中心管控疫情沒有SOP，唯一標準就是陳時中的標準，只是陳時中的準星隨時挪動，名嘴周玉蔻被質疑有違《傳染病防治法》時，隔天陳時中反而一早上她的廣播節目力挺，更顯疫情指揮官的失控。

前衛生署長楊志良曾針對這一波院內群聚感染，講出「開除說」重話，被總統、副總統及行政院長接連帶方向猛K，陳時中也以「無言以對」狠酸楊志良，綠媒更群起獵巫要求楊志良道歉。如今院內感染擴大，指揮中心管控失靈，楊志良所憂慮的事逐一浮現，最該向國人道歉的是失控且雙標的指揮官陳時中。