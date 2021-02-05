1972年民國61年，蔣經國先生出任行政院長，力邀 毛松年先生擔任僑務委員會委員長。由於毛公表現優異，深得層峰信賴，擔任委員長之職12年，是僑委會委員長仼期最久的一位委員長。

我是民國59年1970年，高信委員長任內，考取僑委會海外華文教師之職，被分派到祕魯擔任教職。由 曾廣順委員長改派為駐祕魯代表處僑務祕書，在祕魯先後工作了三十一年，歷經了 高信 毛松年 曾廣順 蔣孝嚴 祝基瀅 焦仁和 張富美等七位委員長。所以會𥚃的同仁開玩笑說：「頌安可是僑委會的七朝 袁 老！」。

毛公 字濟滄，廣東番禺人，出生在1911年，2005年8月21日以高壽95，在美國休士頓逝世。毛公出身耕讀世家，參加第三屆全國高等文官考試，以優異等錄取，弱冠之年即出任廣東省地方財政局長。再仼廣東省財政廳廳長、廣東省銀行董事等職。在廣東省服務十二年，歷經六仼省主席，當時 毛公還不到四十歲。據說毛公在出任台灣銀行總經理時，就是曾仼廣東省主席的宋子文先生，向經國先生推薦，因此被力邀出仼僑委會委員長的。

在毛公領導的十數年間，我和僑委會諸多長官、同仁的感覺一樣，大家公認 毛公是一位仁厚長者，卓越的領導人。我們大家向他老人家學習到很多，他確實是我們僑委會同仁公認是令人尊敬的一位大家長。和毛公傾談，聽他講述往事，分析事理，真如古人所說有「若飲純醇醪，不覺自醉」的效果。我把親自看到，或聆聽到 毛公講述，印象深刻的往事，寫下來以示對他老人家的懷念！

民國59年，我由僑委會分派至「祕魯中華三民聯校」任中文部主任之職。工作了一年，我國駐祕魯劉宗翰大使以「表現優異」函請僑委會為我記功嘉獎。毛公當時根本不認識我，除了特頒獎狀外，在我返國期間，還特別安排台灣電視公司訪問我。至今在Google網站上只要寫「袁頌安」三個字點下去，網上除了介紹我的生平及多篇文章外，1972年12月6日台視公司TTV訪問我的實況影片仍然保存隨時㸃放。

（袁頌安提供）

民國70年，家嚴 國祥公七十壽誕，毛公在百忙中，特地參加壽宴。如此體貼重視部屬的長官，如何不令人感動尊重懷念呢？家父年老時，患了心血管疾病，毛公知悉後，特別囑咐用黑白背木耳煮湯服用⋯

民國72年1983年，毛公由林宴文主祕等長官陪同，訪問祕魯僑社。瞭解祕魯和中共建交後，僑社分裂，很多僑團依附了被中共控制的「中華通惠總局」，進而想霸佔僑校的實際情況。毛公此行，也是要親自考察他交付我的三大任務：一、進行訴訟力保「中華三民聯校」不被左派親中共僑團、人士掌控。二、團結忠貞僑團退出「中華通惠總局」，另外組織「祕魯華僑總會」，全力擁護中華民國政府。三、盡力維護「中國國民黨駐祕魯總支部」，正常運作。這三大艱難仼務，毛公親自考察瞭解後，頗為滿意。此行毛公除了拜訪各重要僑團，舉辦座談會外，毛公對僑教工作十分重視，「中華三民聯校」、「孔夫子學校」都一一參訪。特別在僑領 潘均榮老先生在「孔夫子學校」捐獻的第一棟大樓「均榮堂」前，和眾僑領及我國駐祕魯代表處官員合影紀念。「均榮堂」三個大字，是一年前我特別申報，請由毛公親書勒石製碑的。

毛公訪問祕魯，隨行的林宴文兄隨身攜帶了一個筒狀之物，令人印象深刻，大家也十分好奇？原來毛公患有背痛的痼疾，旅店的席夢思軟床根本不能入睡，一定要加鋪上竹製硬席才能安眠。先賢力疾從公的精神，真令我們這些後生小輩欽佩，更自嘆不如。

毛公至各地參加會議或拜訪僑社，隨行同仁每每利用機會趁機觀光，瞭解一下當地的風土人情。而毛公很少參加，大多是在旅館和僑領們交談，或是處理公務，絕不浪費時間。祕魯之行已近春節，毛公㩗帶了送贈各地僑團、僑領、僑胞由他親書印製好了的春聯。要我提供各僑團 、僑領、重要僑胞近百人的大名，再由毛公親筆寫上，分贈大家。我在旅館由下午陪同毛公一直寫到深夜，才完成任務。僑胞們收到毛公親書的春聯，大家十分興奮，也至為珍惜。由此亦可見 毛公對僑心的瞭解，用心的良苦。

毛公對我們在海外從事僑務工作的同仁諄諄告誡：一、一定要忠於國家，誠心服務僑胞。二、不能貪污舞弊。三、不可亂搞男女關係。至於其他由於見仁見智的原因，而被人告狀、指責，都可以有所瞭解體諒⋯

毛公口才辯捷，滿腹經綸，國語粵語運用自如。他説他的演講，看場合、看對象、尤其是聽眾的反應、當場的氣氛，無論是談僑務、國家政策、中華文化、世界大勢，可以半小時，也可以一、二小時，真令人佩服。

毛公告訴我，他參加某次行政院院會，經國先生接受了某位要員的建議，決定把某些公營事業裁併，幾乎已經定案了。毛公以他的經濟長才，瞭解了全案後，期期以為不可，在院會中侃侃而談，力陳此案的不當。與會者大家瞭解，如此的大膽直諫，簡直是捋虎鬚。經國先生不停的以手搓臉，，這是他不耐發怒前下意識的動作，大家都揑一把冷汗⋯會後毛公心下也十分忐忑，心想這下可能要捲鋪蓋回老家了？不過久久沒有什麼動靜，一切正常。此案後來也沒有執行，不了了之。由此可見毛公過人的膽識，高明的見解，真有 古大臣之風！

《推背圖》這本我國流傳久遠的預言書，我曾搜集研究了各種版本多年。得出來的結論是：這本奇書流傳多年，但是，數經刪改增添。所以能看到各種不同的版本，這本奇書是歷代諸多高人逸士，以其見識經驗的體悟，別有用心的加以增刪，以其微言見古鑑今者。

我曾親向 毛公請教有關此書的問題。毛公告稱，他在抗戰勝利前兩年，偶爾購得一本《推背圖》，看到其中第三十九象「一朝聽得金雞叫 大海沉沉日已過」，推斷民國34年乙酉雞年抗戰勝利，日本戰敗投降⋯並告稱第四十三象「黑兔走入青龍穴⋯三十年中子結孫」，民國88年已卯兔年後的庚辰龍年，也就是公元2000年後的三十年中兩岸子結孫，得到統一。統一後的制度是「君非君 臣非臣」，可能是邦聯或是其他一種特殊設計的制度。毛公還說，他是看不到兩岸統一了，你一定能看得到⋯

這個故事我曾撰文《欽天監推背圖》，刊登在民國105年4月6日出版的僑委會第1103期的「宏觀周報」上。

廣欽老和尚，是我國佛教界有名的高僧。他在民國37年由泉卅來到台灣，創建了「承天禪寺」。在台灣弘法四十年，信眾萬千。老和尚常以水果維生，不吃熟食，故有「水果師」之稱。他常常入定，一入定就是七八天，不飮不食，在泉州還有伏虎的傳說。他在95歲往生極樂，火化後竟有彩色斑爛的舍利子上千。

毛公菲律賓僑領好友，投資深海探油，多年一無所得，十分煩惱。毛公趁他返台之際，陪同老友到承天禪寺向 廣欽老和尚請益。將探油海圖展示在老和尚腳下，請老和尚開釋⋯廣欽法師直説：「毋通！毋通！我那知？」，一邊以手杖在海圖上直戳。毛公說後來老友若有所悟，依老和尚在海圖上指戳處探油，居然探得了石油。毛公說：「不是我宣揚迷信，這件事是我親自的經歷⋯」。由這件事上，我們可以看到 毛公服務僑胞，古道熱腸的長者之風。如此的長者，實在令人欽佩，懷念不已！（全文完）（前祕魯代表處僑務祕書、僑委會海外華文教師袁頌安）