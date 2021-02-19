父親離任半年之後，蔣總統於一九五九年十一月二十日傳見父親，除了為人事取捨上聽取父親的意見之外，還說：「目前你調為戰略顧問，應該給你調一個實際的職務。」父親：「敬謝之，並請不必再調。」蔣總統回答，「再說吧。」

到了一九六○年二月，有天上午經國先生突然來訪，傳達蔣總統的意思，擬調父親為代理參軍長。父親十分感激，但還是表示自己有心臟病，「不能服此重務，囑代為申謝，並代為婉辭」。 他在前一年十二月間已感到心臟不適，並到陸軍總醫院由丁農大夫診治，丁大夫以後成為他的主治醫師。六月下旬，第八屆軍事會議開幕，蔣總統親臨致辭，父親也與會。經國先生又過來與父親談話：「總統又囑咐我來見你，我給你回了，說你現在有心臟病不能工作。」 這也顯示，蔣總統看重父親的識人能力，想把父親留在身邊、隨時備詢；但父親以自己確實有病婉謝。

主持國防研究院院務的張其昀先生，是父親三十年老友；另外何浩若教授也是好友，同期同學公推父親為學員長。一九六○年七月一日，父親自國防研究院畢業，所寫的論文〈論人才與建國建軍之關係〉名列第一，畢業後被推為同學會會長，他熱心會務，以致一年多後逝世，大家為了紀念他，不再推同學會會長。

他開始到士林凱歌堂參加主日崇拜，第一次是一九六一年四月的復活節；在那裡他遇到張學良，西安事變二十五年來兩人第一次見面，張學良同他談了半小時，後來送了他一本《聖經》。父親也連續請母親的好友臺灣神學院陳竹君教授為他講解《聖經》，以求更了解基督信仰。

父親去世，蔣總統肯定父親附於正氣之列

父親在世最後幾年一直在服防止心血管硬化的藥；他於一九六一年四月二十二日的日記寫「心臟病開始」，五月起由丁大夫徹底檢查，檢查發現血脂肪、血糖、尿酸都偏高，身體不適的狀況逐漸增加，醫師要求節食，他就每天只吃蔬菜水果，身體也就瘦下來。這年十月十日，母親隨著父親首次參加閱兵盛典，十分興奮；十二月二十四日聖誕夜，父親也一同去士林凱歌堂一同敬拜，這是他生前唯一一次參加聖誕夜聚會。

時序邁入一九六二年，父親六十七歲。父親在家過農曆新年前後，每日每夜咳嗽無法安眠，大年初三丁農大夫到家裡來診治，堅持必須住院，他終於在下午住進石牌榮民總醫院，路上仍然正襟危坐。住院後，蔣經國副祕書長探視，蔣總統接著來探病，讓父親情緒激動。當時任蔣總統侍衛長的胡炘大使回憶，「胡上將見領袖蒞臨，躍然起坐，訴說『未能光復國土為憾』，又說『我是戴罪圖功，希望做任何反攻大陸工作。』具見其敬事領袖，念念不忘以身報國……」 。醫師顯然對蔣總統說了真話，讓他在當天的日記裡寫下心中的憂慮：「……訪宗南病，恐甚危險為慮。」

當何應欽夫人來探視並邀母親一同跪下為父親祈禱時，父親不禁感動淚下；而當他二、三十位部屬連袂來病房，他竟表示自己此次恐怕如浙江家鄉話所說要「死翹翹了」，但要他們全心全意幫助總統反攻大陸。他感慨的對羅列將軍說：「今日何日？此地何地？領袖需要我們，國家需要我們，反攻復國的事業需要我們，而我竟臥病床褥……」我當時就在病榻旁親聞父親講話，但這些部屬沉默了，想是因為耳聞父親不祥之言而受到衝擊，最後還是羅列將軍低聲地勸父親安心休息養病後魚貫辭出。主治醫師認為病況有好轉的跡象，告訴母親，幾天後應該可以出院；然而情況急轉直下。

十四日凌晨三點，父親心臟病突發，他驚叫，旁邊以前的部屬袁學善探視，叫他已然不應，醫師為他注射強心針並且用氧氣面罩，母親當晚因為我重感冒、發高燒而返家照料，接到通知回到醫院，並在張靜愚夫人協助下，請住在醫院附近的謝牧師為他施洗歸主，但父親已陷入彌留，三點五十分逝世。（待續）