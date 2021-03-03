高雄煉油廠副廠長胡新南，後為中油董事長，10年前他已90多歲，在中研院近史所「增補小組」的口述訪問中，本來講得有氣無力，但被問到涂光明是否槍擊彭孟緝，老人卻來了精神，還做了個腋下掏槍的動作。這段錄像被放在11年前的「228溫馨晚會」中播出，成為一段「民逼官反」的證據。

但是台獨卻一直否認這段，說涂沒帶槍也沒打彭的事。但是有點說不清的是，那你涂等上高雄要塞是幹嘛？請彭孟緝喝咖啡？

民國36年3月6日早，涂光明與高雄市長黃仲圖、議長彭清靠等七人，說是以「北平模式」上壽山高雄要塞，敦請司令彭孟緝繳械投降，拿出九項條件，彭一看，怒，說，造反啦！涂即拔槍，彭孟緝回憶錄說：「涂光明已探手脅下，拔出手槍企圖向我射擊，副官劉少校眼明手快，自後撲向涂匪死力抱住。室外官兵聽到了聲音，登時一湧而入，將暴徒一一逮捕」。

但是台獨人士則引與會的台電高雄辦事處主任李佛續說：「進入客廳就座，巿長與彭司令，比肩而坐，相談甚詳」。他並沒有看到有人掏槍。

可如果涂沒要行刺，那彭為何只抓了涂等三人，還組織了軍事法庭判其死刑，而其餘的市長、議長則放下山？事後彭還一直保有著這把涂刺他的手槍，退休時才送給國防部。

事變時中油煉油廠被戴日本頭巾的「自衛隊」接管，這批人後來辯說他們是應廠長要求組織來保廠，其實檔案中說這批人根本是暴亂分子。胡新南事後還是把這批人保了出來，也不追究了。

在保密局的檔案中，有民國36年4月13日發的有關的密電。

～代電

事由：呈報高雄石油工廠暴動經過情形由。

林振藩先生鈞鑒：據通訊員林介山同志報稱：「查二二八事變，三月三日波及高雄市時，奸黨、流氓到處活動，以圖推翻政府機構，中國石油公司高雄煉油廠（屬資源委員會）為在台最重要國營事業之一，集國內技術專家日夜經營，並由伊朗運到原油，原擬於三月中旬開始生產，計劃每日煉油貳仟噸，在開始時雖不能如願，而每日卻可生產壹仟噸。不幸禍生肘腋，廠中職員周石（海外回台日軍）、御用流氓劉條川（前充日軍鷹犬，隨日軍到上海、南京各地，為有名的幫兇）、楊凱雄暨工人暴動首領簡奢兌等，於三月四日糾集，提出反動條件，強迫交出廠中行政及警隊槍枝，限廠長賓果於三十分鐘內答覆，否則將採直接行動，一時形勢異常嚴重。各人頭紮白布條及戴日軍帽，奪取國內籍警員槍枝，打開倉庫，夥脅台籍警員組織灣人守備隊，由簡奢兌任為大隊長，周石、劉條川為副，並有警隊附黃思懋、李福生（高雄人），暨職工楊凱雄、丁嘉樂、黃笙、陳金連、楊世雄等十餘人分任中隊長（其偽組織情形如名冊），成立偽機構。

該周石以廠長自居，劉條川、楊凱雄、簡奢兌、李福生、黃思懋、黃笙等均任要職。拘禁國內籍警員，繳收警隊槍械並迫廠長通知駐廠國軍撤退。該奸徒控制廠中一切，擅發倉庫物資供其恣慾，毆打汽車庫主任楊明川，將海軍日用自來水斷絕，與高雄、台南等地奸黨聯絡，廠長暨國內籍警員行動失了自由，無不執行任務並阻其對外聯絡，陷全廠於恐怖狀態，至三月六日國軍恢復後，始把亂首周石、簡奢兌、楊凱雄、劉條川等捕獲，拘要塞第二總隊等情。附（高雄煉油廠勇隊）編成表名冊一份，報請鈞核」

職 謝愛吼印叩～

（待續）