為解決川普留下的伊朗核武僵局，美國總統拜登打算放軟作法，撤銷部分對伊朗的制裁，換取伊朗重新遵守核協議。結果，剛進行了第一輪非直接對話，11日伊朗的核子設施就遭破壞引發大爆炸，以色列多家媒體報導，下手的是以色列情報機構摩薩德。很明顯，美國想和伊朗破冰，激起了以色列的不滿與阻撓。

在中東，最仇視以色列的國家是伊朗，最有可能建立核武威脅的也是伊朗，加上多次在其他國家進行代理戰爭，伊朗不但被以色列視為頭號敵人，也持續和沙烏地阿拉伯等國進行什葉與遜尼兩派的對抗。川普為了爭取國內福音派選票，撕毀與伊朗的限核協議，追加超過1500項制裁，還在各方面力挺以色列，包括承認耶路薩冷為以國首都，說服阿聯、巴林與以色列建交，沙國對此也樂觀其成。

當時的戰線，是美國、以色列與以沙國為首的遜尼派聯手打壓伊朗，伊朗一怒而重啟核發展。川普的算盤是用制裁打擊伊朗，由以色列出手破壞伊朗核計畫。2020年11月伊朗頂級核武專家遇襲身亡，便是其中一例。但現在美國換了總統，拜登想改變美、伊愈來愈惡化的對峙，並勸服伊朗重回限核協議中，免得中東出現第二個北韓，但以色列這下可不爽了，伊朗核設施大爆炸當天，美國國防部長奧斯丁正在以色列訪問，這下要怎麼說服伊朗和西方談協議，可要傷腦筋了，因為伊朗決策高層斷沒有被如此羞辱後還進行和談的空間。

以色列的不滿，在於原本受到嚴厲壓制的伊朗，可能因為和西方關係緩和而恢復經濟，繼續把影響力延伸到中東各地。而在另一方面，以色列總理納坦雅胡近年來一直陷於政治泥沼中，貪瀆官司纏身，以致於2年內辦了4次大選，政府一直搖搖欲墜。3月大選納坦雅胡的政黨聯盟雖然領先，但還是難以組成穩定的執政多數。如果再次大選、再次無法形成多數執政聯盟、再次讓納坦雅胡看守，那他會成為政治僵局中最大的獲利者。比起政局的一片混亂，納坦雅胡至少在施打新冠疫苗和外交突破方面是有成績的，美國如果和伊朗改善關係，以色列牽制伊朗的價值就會下降一些，這不是以色列樂見的。

美伊能否化解緊張，還要看伊朗的內部路線。2018年川普突然翻臉撕毀協議，讓伊朗面子裡子盡失，執行對美和解政策的高層官員，當然都必須灰頭土臉地把這個罪責擔起來。因此，現在伊朗內部鷹派氣勢高漲，鴿派早已躲到角落裡反省去了。美國再想來重新談一談，面對的會是一個態度更強硬、要求更多、讓步更少、對美國也更不信任的伊朗。現在的重新接觸，伊朗就不肯和美國直接談，而是透與參與核協議的英、德、法、俄和大陸傳話。而這一根剛遞出來的橄欖枝，卻被以色列給炸焦了。

川普的外交政策像蠻牛般亂衝，常意外開創出新的空間，但也常讓問題更加複雜。拜登新總統上台，可以重新和伊朗接頭，把川普的制裁作為討價還價的籌碼。不過他也要在川普留下的美伊惡劣氛圍下操作，並且維持原有的美、以、沙策略聯盟不致分裂離心。問題是，現實已變，想回到過去絕無可能，只能設法尋找一個比現在好的將來，不過未必找得到。