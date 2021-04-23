陳水扁希望台灣成為美國第51州，現在可能要絕望了。

美國眾議員通過提案，讓華盛頓特區成為美國第51州，將送交參議院討論表決，通過後特區將成為全美面積最小的州。這個結果將大幅提升特區的政治地位，但台美之間一個民間組織得要改名了，那就是51俱樂部。

51俱樂部目的在推動台灣成為美國第51州，這個俱樂部組織不大，但是在台灣有類似想法的人並不少。陳水扁總統就曾向美國告洋狀說，他是美國軍政府的代理人，8年總統任內，他其實是美國軍政府在台灣的行政長官，始終服從美國軍政府的旨意，在許多事上接受美國在台協會主席的指示。所以他比一個州長還不如。

想當美國第51州的還不只有台灣，控制大西洋進入加勒比海的波多黎各也是。2017年還通過公投，希望加入美國，但是美國被拒絕。因為美國要的是對該地區的控制權，並不想承擔責任。

一些人拒絕接受二戰後的世界秩序，否定將近80年的歷史軌跡，無視國際政治現實，只能說「太夢幻」了!

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