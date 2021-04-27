4月22日世界地球日，不知道是不是為了「響應環保」的緣故，總統蔡英文接見了環團的代表人士。而珍愛藻礁公投的領銜人潘忠政，也終於能夠藉此就大潭藻礁的議題與蔡總統面對面會談。然而，當潘忠政直接提出讓中油的第三座天然氣接收站停工的訴求時，蔡英文卻沒有具體的回應。蔡英文臉色沉重地認為，現在不是宣布三接停工的時候，還需要有更多的資訊判斷。而潘忠政會後也心寒地對媒體表示，看著蔡英文沉重的臉色，他也覺得心情非常沉重，並感慨自己過去一直說蔡英文是「局外人」，現在還是要再重複這句話，「蔡英文是局外人」。

想當初當蔡英文寫下「藻礁永存」的時候，許多環團或許以為那時還不是蔡總統的蔡英文是他們的戰友。然而當蔡英文真的當上總統之後，卻對當時自己寫下的這4個字置若罔聞。現在也還有不少小英的支持者跳出來說，蔡英文當初去看而且題的字是「觀新藻礁」不是「大潭藻礁」，潘忠政等人拿這件事情來消費小英，一定是被反對黨收買了。甚至還想藉此操弄藍綠對立，並且妖魔化潘忠政為大潭藻礁奔走多年的努力，將明明就是一個不分黨派的環保議題，打成一個只問顏色不問是非的政治問題。

而且無論蔡英文當初去的是哪一個藻礁，難道她現在都已經身為一位總統了，可以選擇只守護「觀新藻礁」就不守護「大潭藻礁」嗎？難道防止台灣自然資源被破壞，以免影響我們現代人的生活，並且保障後代子孫甚至全球公民福祉的環境保護工作，可以挑選自己想做的再做就好；至於當初不曾「誇下海口」要保護的地方，就可以當作沒有這件事情嗎？如果我們選出來的總統，在遇到需要解決的問題時，會說是前朝就留下來的爛帳，或者卸責說時空環境不同，必須要有不同考量，那我們還要這樣的總統有什麼用？難道現在的總統，不是一位真正想做事的總統，只是一個想坐在總統位子上當總統的人？

若非如此，那為什麼號稱有反對黨勢力介入的守護藻礁運動，蔡英文可以視而不見，在面對同黨的台灣「助日代表」謝長廷，就福島核廢水的問題不斷失言又不認錯的行徑，蔡總統也還是視而不見？這個官是蔡英文派的，如今這個代表台灣的外交官竟然為了替日本政府護航，不惜拿台灣的核電廠來類比，說台灣的核電廠也在排放「核廢水」。總統派任的駐外代表如此行徑，蔡英文難道真的不當一回事嗎？

（作者為口譯工作者）

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