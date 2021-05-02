《經濟學人》雜誌封面報導，台灣是「地球上最危險的地方」。蔡英文總統向國人保證，「政府絕對有能力來管控各種可能風險，為台灣建立安全的屏障」，蔡總統展現了國家領導人的氣勢與決心，只是偏離現實的政治喊話難以令民眾信服，無法達到安定民心目標。

台灣成為地球最危險的地方，其中最大風險在於美中全面戰略競爭與對抗，也是傳統地緣政治難以避免的發展，也因此有所謂的「修昔底德陷阱」理論出現，不知蔡總統要如何管控世界兩大強權競爭造成的風險？

中共統一台灣的終極目標及擴大在台海的軍事活動也導致了台海戰爭風險升高，不知蔡總統如何轉變中共領導人的意志，控制來自中國大陸的風險？

台灣的命運要掌握在自己的手裡，但兩岸軍事均勢已經完全失衡，無法有效嚇阻中共的犯台野心；民進黨再度執政以來，兩岸關係幾近決裂，又站在美國抗中最前線使兩岸情勢更為緊張，換而言之，民進黨政府連能自我管控的風險也無法掌握。

民進黨最大依賴的就是美國對台灣的承諾與支持，但拜登政府無意調整「戰略模糊」為「戰略清晰」，重申「一中政策」不變，「堅若磐石」的美台關係尚不足為台灣安全提供絕對保障。

國家元首談話當有所本，因此，蔡總統有必要說清楚、講明白「政府絕對有能力來管控各種可能風險」的事實基礎，唯有如此台灣民眾方能風雨生信心。

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