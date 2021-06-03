台北市長柯文哲5月26日上午在台北市防疫會議上表示，若要等到8月才打疫苗且是國產疫苗，等於把國運賭在一個不可知的期望上面恐會死傷慘重。在北市疫情例行記者會中談到地方政府自行採購疫苗問題，表示若再等不到疫苗，台北市只好「自謀生路」。

隔日，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中才揭露1月與德國輝瑞（Pfizer-BioNTech）疫苗談判破局，並特別強調雙方是因為我方預計發布的中文新聞稿中有「我國」兩字來轉移焦點。既然1月就知道無法與原廠洽購，基於國民健康，就應積極繼續尋求其他管道購買，而非企圖以「非原廠即沒有安全保證的話術」欺騙全體國民。

以中央政府的角度，必需考慮經濟、社會、政策等各個層面，其中也摻雜國際情勢、我國窘迫的外交關係還有政治因素。但也恰恰是這個政治因素，使得中央政府不會以人民健康為最優先考慮。當地方政府想更積極保護市民表達要自行洽購疫苗時，就會產生中央與地方權力上的拉鋸戰，此時中央再用藥事法合理化以上位者姿態接受地方申請，來掩飾這幾個月在疫苗採購上的不作為。

以現今情勢觀之，地方政府想要快速取得疫苗，顯而易見將向位在中國大陸的代理商購買。以南投縣政府為例：計畫採購德國BNT疫苗（目前的唯一管道，即透過德國BNT在大中華的代理商，也就是向上海復星集團購買。）這也是執政黨政府不願意低頭妥協的重要原因，一旦接受中國援手將打破其形塑反中急先鋒的政治光譜且與國民健康相比更不想冒著自身成為對岸所謂「解救同胞」大內、外宣的風險。

雖然28日緊急用15萬劑莫德納（Moderna）疫苗想安撫民心，但台灣目前所持有的40萬劑AZ（AstraZeneca）疫苗有效率僅70.4%，為WHO認證疫苗中有效率最低、副作用最多者，並傳出有血栓疑慮以致不少國家抱持謹慎態度，甚至有部分國家暫停施打。

目前美國廣泛使用的，就包含有效率高達95%的輝瑞BNT疫苗，歐盟、英國皆已批准使用。然而我國至今看不到這些高效疫苗的到來，卻一昧寄託希望於難以獲得國際認證的國產疫苗，對於目前嚴峻的疫情毫無幫助。

現今台灣持有疫苗數遠遠不足，中央不停的宣示已採購多少萬劑的政宣廣告，已無太多實質效益。何時可以到貨、有足夠的劑量普遍供全國人民施打，才是戰勝疫情的上上之策。

反觀，現在地方政府跟中國大陸洽購的疫苗卻是目前WHO認證疫苗中有效率最高的輝瑞疫苗。若是成功，豈不嚴重打臉執政的中央政府？過去的「有政府會做事」的宣傳中，不斷告訴國民此刻為40年來台美關係最好的階段，開放進口萊克多巴胺豬肉、所費不貲購買大量美國武器，卻遲遲換不來台美FTA更換不到救命的疫苗，現在的Taiwan needs help讓去年不斷向全球輸送的Taiwan can help猶如笑話，一場疫情將台灣瞬間打回國際孤兒的現實。

中央政府因爲輿論壓力表面上表示會與地方和民間合作，實際上卻設立重重關卡，連郭台銘願意採購500萬劑BNT，然而卻被刻意刁難要求。依我國現行法律跟行政法規，並沒有一定要出具的「原廠授權書」，依《特定藥物專案核准製造及輸入辦法》疫苗屬於藥品的一種，因緊急公共衛生情事所需，向衛福部申請輸入特定藥品時，只需要檢附以下四項資料：

1. 完整預防或診治計畫書及相關文獻依據。其計畫書內容，包括因應緊急公共衛生情事之申請目的及足以顯示利益大於風險之資料。

2. 所需藥品數量及計算依據。

3. 藥品之說明書。

4. 國外上市證明或各國醫藥品集收載影本。（無法檢具者，應檢附產品製造品質資料、動物安全性試驗報告、人體使用資料及風險利益評估報告替代之）

其中，並沒有所謂的「原廠授權書」。

現在，中央政府應該放下政治上的成見，誠心與地方政府、民間攜手合作。如果中央無法採購足夠疫苗，那就一定要積極主動開放授權地方政府、民間逕行採購，並不因政治因素特別卡關，讓中央地方共同為疫苗採購齊心努力，以國民健康為第一優先。加速購買最能快速到貨的國際認證疫苗，否則當各地方政府，尤其是首都台北市為求自保各自為政並成功抑制住疫情時，屆時中央公信力將蕩然無存，只會更加難堪。（作者為國立政治大學國發所、大九學堂第一期學員）

※以上言論不代表旺中媒體集團立場※