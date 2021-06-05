沉溺在舒適圈的防疫團隊，廣大民眾的怒吼都喚不到對疫苗獲取的積極回應，逼著在野黨立委走上街頭，發起「挺醫護要疫苗」活動。日前已有許多民眾自發性開車到總統府前按鳴喇叭，並在車身上掛著「我要疫苗」的布條，表達心中的憤怒，這是疫情當中不得群聚的無奈抗爭手段，在確保安全無虞的情況下，以實際的行為向蔡政府抗議，讓民進黨聽到真正的民意。

紓困4.0上路，說穿了，是為了幫這個又「舒」服又愛「睏」的蔡政府擦屁股，甚且大撒人民納稅錢的「舒睏4.0」並非人人有獎，辛苦的上班族就是活生生的例子，剛畢業的學子，背負著沉重的學貸，花掉薪水一大半的房租，現在又被迫放無薪假，原本對未來懷抱美麗憧憬的年青人，如今就像夢幻泡影，以為2020年選出會讓台灣更有「錢」途的領導人，結果就像惡夢一場，叫817們情何以堪。

而領到補貼的民眾也難開心太久，畢竟杯水車薪仍無法抵擋長期無法開業營生及出門拚經濟的疫情猛獸，再看到跟國外的補貼根本無法比較，讓人心寒不已，香港發3萬9、美國發3萬6、鄰近的日本、南韓也都發了2萬5，根據蔡政府的資料顯示，目前確定補助的212萬自營商、250萬國小以下學童等，大約747萬人，還有1600萬人沒有在這8400億紓困受惠範圍內，補的比別人少，更有人一毛都拿不到，同命不同價，這是多不公平的差別待遇。

本月份起電費更是以夏季電價計，漲幅高達13%至27%，以一般小家庭用電550度原需繳納1589元電費，現漲至1936元，足足多了347元，炎炎夏日到來，又逢防疫居家辦公，用電更是增加，民不聊生的低氣壓越來越沉重，已經壓到台灣人民幾乎快喘不過氣了。

不知人間疾苦，不懂視民如傷的蔡政府，正忙著選擇性的接受捐贈疫苗，日本不用的124萬劑AZ疫苗倒貨給台灣，民進黨上下感恩載德，也不管最近連續發生3起接種AZ疫苗後出現血栓病例，更顧不上民眾的擔心憂慮，而郭台銘接洽的BNT疫苗，依照衛福部申請程序遞交，竟被蔡政府以「缺原廠授權書」為由拒於門外，面對疫苗我們毫無選擇機會，奢談任何權利。

緊接著，蔡政府必將投桃報李，台灣人民差不多是時候，要做好心理準備遲早得苦吞日本核食。針對大陸各界願意無償捐贈獲WHO認證背書的國藥、科興疫苗給台灣同胞，民進黨政府卻視若洪水猛獸，避之唯恐不及，並杯葛所有人士的付出努力，更是以仇中、反中、統戰等尖銳字眼來貼標籤、潑冷水。

封城之後倖存者還是得活下來，但恐怕許多公司行號都會面臨倒閉危機，百業蕭條難以為繼，民意至上、民氣可用，現在要打疫苗、未來拚經濟，現在卻還看不到蔡政府有何積極作為，裝睡的政府叫不醒。（作者為台灣青年聯合會理事長）

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