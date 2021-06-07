6月6日清晨，淡水河上空出現前所未見的龐然大物，它是一架自韓國起飛來台的美國空軍C-17大型戰略戰術運輸機，於7點19分抵達台北松山機場。外交部長吳釗燮、美國在台協會台北處長酈英傑皆在機場迎接；其後，蔡英文總統在吳釗燮、國防部長邱國正陪同下，首度在空軍松指部機場貴賓室「會見」訪問團。

這架C-17大型運輸機帶來的是3位一向友台的兩黨聯邦參議員，昆斯、達克沃絲及蘇利文等10人，其中達及蘇均為聯邦參議院軍事委員會成員，除這些訪客之外並無它物。過去美國訪團來台多是搭乘行政專機，這次居然是軍機，自然引人側目，也讓外界引起無限的遐想。根據筆者廣查各方資料及過去的工作經驗，謹做如下分析：

議員到訪：昆斯、達克沃絲及蘇利文3位參議員都是曾多次在美國會投票力挺友台議案，或連署友我聯名函極為挺台的議員。其中昆斯還曾經是《台灣保證法》（Taiwan Assurance Act）及《台北法》（Taipei Act）的共同提案人，因此被我外交部定位為「為台灣在美國會的長期堅定支持者」。相信他們也是我駐美代表處長期聯繫遊說，並接受我合法政治捐款的對象。另外，3位來訪的確是搭乘專機，但絕非我蔡總統所宣稱的「專程」，否則應該是直接從美國飛來。有消息指出，3位參議員甚早就有參加某一活動的亞洲之行，但該活動因為疫情而取消。

總統會見：幾乎所有媒體都用蔡總統「接見」一詞，但整個行程中感受不到一點點「接見」的味道。首先是蔡總統必須配合訪團一早就抵達，且僅停留3個小時的行程，以致得由官邸驅車前往機場。其次，我前駐美代表沈呂巡即指出，蔡總統還要親自前往機場見面，並非國際常見狀態；另外，眼尖的人從一張蔡總統站著向坐著的美國參議員致詞的相片，批評此情並不符合外交禮儀，也是失格之事。

軍機抵台：美國空軍的C-17型軍機有「全球霸王」之稱，它的設計主要是運輸之用，並可在短至915公尺長的簡易跑道上起降。3位參議員來台並未攜帶任何物資，為何捨舒適快速的行政專機，自然有其特殊政治意涵；尤其是飛機駕駛艙窗外後方機身還大剌剌的漆著U.S. Air Force（美國空軍）幾個大字，其「示威」的意味十分明顯，而示威對象自然就是針對中共。其實，那架巨無霸軍機在松山機場起降的聲音和影像，就是美國加上台灣對內及對大陸最好的宣傳。

疫苗捐助：美國此次提供我國的75萬劑疫苗，並未隨軍機來台，也沒有說明是何種疫苗。但根據「美國在台協會」英文官網上的用字是「斗內」（donate），但這些疫苗未來是否直接運來台灣，頗值得觀察。因為據報導，「我涉外高層說明美方捐贈何種廠牌和疫苗抵台時間，必須透過COVAX平台進行運作，台美也會密切溝通，雙方都希望盡速完成計畫。」若真係如此，讓人感覺奇怪的是為什麼這批疫苗不能像日本一樣直送台灣，卻必須要透過世衛組織（WHO）的COVAX機制分發？如此豈不有損捐贈的意義？

媒體報導：除台灣的媒體報導之外，英文網路上，除了「在台協會」發布幾句話的簡短新聞和3位參議員的簡介，以及我國國家通訊社「中央社」的英文新聞網「聚焦台灣」（Focus Taiwan）報導之外，迄今未見國際媒體的相關報導。此情足證民進黨政府只是在疫情嚴重、民怨四起、民調下滑危急情況下，又扎扎實實地做了一次自我安慰的大內宣而已，對於疫情沒有太大的幫助。試想，台灣急需新冠肺炎疫苗，因為這不僅是在救命，也是在救民進黨政府直直落的聲望。這也就是為什麼蔡政府對郭台銘、佛光山、張亞中及慈濟等捐贈疫苗百般刁難，因為他們若捐贈成功，對蔡政府是絕對會扣分的。

大陸反應：針對此一事件，目前僅有網路媒體「西瓜視頻」及《環球時報》的簡短文字和影片報導，中共官方反倒是非常的低調。另外，大家所預期的中共軍機也未在台海有針對性的操演，或在台海中線附近活動。其實，自5月下旬台灣疫情轉趨嚴重開始，共機在我西南空域的侵擾也有轉變；這應該是北京當局處理類似事件的方法已日趨成熟，同時也展現出大國的風範。

最後，筆者要強調的是，在民進黨政府統治下，兩岸關係已經跌到谷底，要想修復也非常困難。但國內某綠媒竟然嘲笑指出，「這也讓中國官媒《環球時報》去年的一篇社評成為笑話，當時該報宣稱，如果有美國軍機在台灣境內直接起降，台海戰爭將就此打響。」另一媒體則引述某專家談話指出：「該機可隨時滿載戰鬥部隊著陸」，甚至將其當作標題。我們不希望看到對中共極盡挑釁之能事，也極不願意看到兩岸發生衝突。須知，一旦兩岸發生戰爭，台灣可能全毀，大陸沿岸也將受災，並使大陸的發展倒退至少20年。相信這也是北京當局不到台灣踩到紅線，絕不出手的主要考量。「鷸蚌相爭，漁翁得利」的結果，實不言可喻！

（作者為大學英文講師）

※以上言論不代表旺中媒體集團立場※