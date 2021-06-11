越來越多新冠肺炎確診與死亡的病例出現，許多人開始感到死亡的陰影正在逼近，希望盡快打到疫苗，但對多數人而言，恐怕要等到7、8月才輪得到，因而對近日一再傳出的特權施打亂象深感憤怒。政府不應只是喊話叫民眾乖乖排隊等候，卻冷眼看待民眾對疫苗焦慮的現象，任由社會對立與妒恨的情緒蔓延。

一位電視台攝影師猝死在台內廁所，死後確診立刻引起媒體恐慌，要求將第一線記者列入優先施打對象；民意代表也紛紛為各種行業請命，許多行業自認為接觸病毒機率大，要求優先接種疫苗。地方首長也為未納入優先施打順序的高風險行業請命，台中市長盧秀燕就認為，殯葬業、媒體業、保全業、基層防疫鄰長、義消、義警、義交及交通人員等，為維護社會秩序也面臨相當大的風險，應納入優先順位。

中央流行疫情指揮中心提出並數度修改接種疫苗順位，過程中未曾徵詢社會意見，完全黑箱作業，民眾當然會懷疑排序是否公平，更擔心因「被插隊」而失去及早注射的機會，因而產生不滿與焦躁的情緒，這是完全可以理解的。

前雲林縣長張榮味、因失言造成牛肉麵之亂而下台卻又很快復職的行政院顧問丁怡銘，紛紛被爆料打特權疫苗的名流名單，引起社會反彈。台北市好心肝診所也傳出特權爭議，更爆出施打特權疫苗名流名單，相關人面臨社會壓力紛紛出面道歉。網路獵巫不斷暴露疫苗特權事件，引爆社會對立。總統蔡英文雖一再向民眾喊話「輪到你，再去打」，但效果有限，無法解決民眾的疫苗焦慮與對疫苗特權的憤怒。

充分供應讓人民有選擇

民眾對疫苗焦慮的根本原因，還是政府疫苗採購不力的問題。如果疫苗採購數量充足，民眾可以根據本身需求自行選擇接種的疫苗品類，接種順序和時間上也不過是幾周的差別，這一切的矛盾與擔憂都不會發生，民眾自然會耐心等待。民眾的疫苗焦慮不僅在時間上漫長的等待，還有對疫苗選擇有限的猶豫。之前由於AZ疫苗在許多國家傳出血栓副作用，紛紛叫停。現在疫情惡化，且疫苗不足，民眾選擇不多，但總是多一層顧慮。再者，依照目前政府採購的數量與接種順位，許多民眾可能必須接種國產疫苗。國產疫苗雖然傳出第二期解盲成功的好消息，但完全未進行第三期試驗，是否安全有效，民眾仍有疑慮。

解決民眾對疫苗的焦慮與猶豫，根本之道還是在擴大採購，讓國人不但可以盡快接種，還要能有選擇權。今年2月疫情指揮官陳時中曾承諾民眾可以自選廠牌，至今不知是否仍有效。另一個解決方法是研究開放疫苗混打，目前一些國外研究認為可行，加拿大已經公布可以混打疫苗，南韓也在進行評估中，在國際疫苗來源不穩定的情況下，疫苗混打也不失為一種選擇。

公費疫苗的優先順位爭議四起，應重新檢討。以加拿大為例，加拿大疫苗注射資格順序由獨立的國家免疫諮詢委員會（NACI）提出。他們並非基於職業別排序，而是依據「道德、公平、可行性和可接受性」（EEAF）框架，排序基於：一、人群的風險評估，考慮到暴露風險、傳播給他人的風險、重病和死亡風險，及疫苗在重點人群中的安全性和有效性；二、疫苗供應情況；三、疫病傳染流行情況。依這套標準，各級政府排定施打順序，分類簡單，大多數民眾都是按年齡施打。遊民、醫療資源不足的原住民居住地都列在優先之位，因為考量到醫療倫理、公共衛生及社會運作等因素，民眾多能接受。

防疫多些科學少點政治

非本國籍移工與高齡照顧者並未在國內優先接種疫苗之列，值得檢討。許多外籍高齡照顧者不但本身容易受到感染，更容易將病毒傳染給其他高齡者，台灣這波出現像新加坡一樣的移工群聚感染，也出現老人安養中心嚴重感染死亡事件。政府應從受害程度與維持產業正常運作的角度，將這些人納入考量；如果力有未逮，應考慮讓企業或民間團體引進疫苗，自力救濟。

各縣市疫情狀況不同，有的縣市已經出現數日加零，各地卻一樣執行3級警戒，而且進行搶疫苗大戰，不但影響民眾生活，也造成民心緊張。政府應該視各地區疫情狀況，在警戒分級與疫苗分配上更多科學，更少政治。台灣民心已浮動，怨氣沖天，政府要小心行事，盡速撫慰民怨才是。