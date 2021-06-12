日昨一些電視台說，日本政府已「放棄一中原則」，且改稱台灣是一個「國家」。消息傳來，蔡政府混身一陣酥麻，好似八戒吃了人蔘果，混身是勁。筆者有幾件事不明白，還請蔡政府釋疑。

一、台灣當然是一個國家，她的名字就叫「中華民國」；但奇怪的是，堂堂中華民國的總統，為什麼老是要說什麼「這個國家」，為什麼老是要自稱自己是「台灣總統」呢？難道「中華民國」幹了什麼「傷天害理」的醜事，或和她那個團夥有不共戴天之仇嗎？

二、請問，人家都已承認你是一個「國家」了，那麼你們一天到晚喊要「台獨建國」，副總統還一天到晚嚷嚷他是什麼「務實的台獨工作者」，請問，這是什麼章程？天下有這種國家嗎？

三、世界上有195個國家，不分強弱大小，都有自己的「愛國思想」、「愛國教育」，也都愛唱自己國家的國歌。可是奇怪了，就在我們這個「國家」，一些領導人卻視國歌如寇仇，遇到升旗或其他要唱國歌的場合，不是緊閉雙唇，就是「閉目養神」，尤其那個什麼「國策顧問」辜寬敏，在國慶大典上，所有人聞國歌無不起立致敬時，他卻老神在在，屁股被釘在椅子上。請問，天下有這種「國家顧問」嗎？

四、現在日本政府說我們是個「國家」了，蔡政府理應「打蛇隨棍上」，立馬提出恢復「兩國邦交」的訴求，且互派「全權大使」，蔡政府不是有個不假外求的最佳人選謝長廷嗎？

五、正當蔡政府喜氣洋洋，樂在其中時，老百姓卻怎麼想？蘭茞蕙之芳是眾人之好好，而海畔偏偏有逐臭之夫。

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