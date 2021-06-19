成年人的世界鮮見快意恩仇，酣暢淋漓，多的是權衡利弊，謹小慎微，甚至忍辱負重。近來，兩岸因疫苗問題交惡，美國在全世界拉幫結派對付中國，C-17軍用運輸機堂而皇之起降台北更是極大刺激了大陸輿論的神經，解放軍遂回敬以史上最大規模軍機繞台，台海再現風高浪急。不過，中美在針鋒相對的同時，仍然注意分寸，留有餘地，畢竟小不忍則亂大謀。

「如果台灣與美方已經做了美國軍機在台灣起降的安排，如果大陸掌握了確鑿證據，就可以摧毀相關機場和降落在該機場的美國軍機，台海戰爭將就此打響。」這是《環球時報》去年夏天發出的警告，在不少大陸網友看來可謂大快人心。然而，當「美國空軍」的醒目標識大剌剌出現在松山機場時，戰爭並沒有爆發，該報還得給自己找台階下，安撫讀者要相信國家正在謀大局下大棋。如此狼狽不僅遭到綠媒冷嘲熱諷，也引發一些大陸網友對《環時》吹牛和官方軟弱的不滿。

顯然，武統與否並不是一家報紙或者一位媒體人說了算的。《反分裂國家法》規定了大陸在面對3類情形時「得採取非和平方式及其他必要措施」，但對3類情形的描述語焉不詳，解釋權和主動權完全掌握在北京手中。換言之，如果大陸決心武統，找個理由並不難。如果北京並無此意，忍一忍也說得過去。

那麼，大陸的「大謀」是什麼？答案是實現中華民族的偉大復興，為此中共十九大制定了新時代中國特色社會主義的14條基本方略，堅持「一國兩制」和推進祖國統一只是其中之一。習近平雖然強調「實現祖國完全統一，是實現中華民族偉大復興的必然要求」，但北京並沒有發布自縛手腳的具體時間表和路線圖。毫無疑問，大陸是決心解決台灣問題的，但又不是孤立地看待台灣問題，而是把它放在實現中華民族偉大復興的全局中。也就是說，武統固然是大陸的選項，卻不是當務之急。

由此便不難理解為什麼大陸沒有對C-17起降台北大做文章，大陸國防部還將此事件定性為「政治挑釁」。既然是政治挑釁，那就政治回應，最多增派軍機繞台，不必再升級緊張的局勢。

不僅大陸在處理台海危機時十分慎重，美國作為「成年人」也不能為所欲為。《與台灣關係法》固然挺台，但在最關鍵的武力介入上卻模稜兩可，完全由美國自由裁量。如果美國想大動干戈，不難找到藉口。如果美國只是虛晃一槍，也不是沒有可能。華盛頓的「大謀」是既不和北京撕破臉，又利用台灣來牽制大陸，還要避免為台獨火中取栗，從而最低成本地維護美國在地區的霸權。如果美國玩過了火，逼解放軍武統台灣，那就得不償失了。

因此，無論此前美軍戰機迫降台南、美軍科考船停靠高雄，還是美軍小規模赴台訓練，都是在打擦邊球。此次C-17降落台北，美國也沒有大肆聲張，還極力給人一種「非軍事化」的印象，也算是給大陸台階下。一位研究美中軍事關係的美國學者就說，C-17事件屬於特例，美國短期內不太可能向大陸軍事施壓。

中美角力，台灣不是局外人。隨著大陸日益接近中華民族偉大復興的目標，對「台獨」的容忍度會越來越低。