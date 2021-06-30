2019年中天新聞台一則有關「鳳凰展翅雲」的新聞，遭國家通訊傳播委員會（NCC）依《衛星廣播電視法》裁罰40萬元。中天提起訴訟，台北高等行政法院審理發現，NCC開諮詢會議時，16名委員中有12人認為不違法，NCC以少數否決多數，依另4名委員意見決議開罰，形同少數暴力。北高行以原審未就此部分調查釐清，認定中天上訴有理，發回更審。

消息傳出，許多人皆以「遲來的公道」詮釋北高行的這一判決。其實，遲來的公道，從來不是公道。中天執照已遭吊銷，觀眾已然流失，52頻道也因民進黨和NCC的政治暴力，花落華視，何來公道可言？北高行發回更審，不過是照例走個司法過場，焉知NCC不會祭出更荒謬無恥的說詞，來為自身的決策暴力做辯護？

「少數服從多數，多數尊重少數」本是民主的基本原則。NCC大委員縱使不是學富五車、知恥知禮的愷悌君子，豈有不知民主多數決的基本道理？威權官僚從來齷齪，他們眼中政府機關所轄的諮詢委員，本就是「招之即來、揮之即去」的橡皮圖章。諮詢委員的存在，不過就是行政機關為非作歹的遮羞布，哪裡是甚麼專業諮詢的對象呢？中天既然已成上級長官的眼中釘、背上刺，去之而後快，召開諮詢會議，意在仰體上意，藉學者專家為荒謬的決策背書罷了！

說來，中天遭罰到撤照，那12位諮詢委員難辭其咎。12位諮詢委員既然不認為「鳳凰展翅雲」的報導違法，為何不敢據理力爭，任由NCC開罰中天？NCC有違常理地以少數否決多數意見，12位諮詢委員卻噤聲不語？是NCC摸頭撫慰策略奏效？還是民進黨型塑的寒蟬效應讓有異議的委員不寒而慄？

NCC對12位諮詢委員的意見置若罔聞，12位諮詢委員不敢據理力爭；恰恰顯示了台灣官場和學術圈「不敢對有權力的人說真話」的鄉愿又可憐的嘴臉。

因為不敢對有權力的人說真話，所以，NCC淪落為執政者箝制言論的工具；因為不敢對有權力的人說真話，所以媒體正道沒落，網軍側翼取而代之；因為不敢對有權力的人說真話，所以吹牛防疫大行其道，破口處處可見；因為不敢對有權力的人說真話，所以官員尸位素餐，民蠹貪婪攫取利益。

因為不敢對有權力的人說真話，流風所及，我們的大陸政策和外交政策，充滿了虛偽與矯情，領導人對外發言，如蔡英文弔唁拜登愛犬、慰問邁阿密倒塌公寓死亡與失蹤居民，盡是巴結諂媚他國權力領袖之辭，絲毫不見仁愛吾國吾土吾民的胸懷！

蹉跎於自由民主道路上的台灣，必須讓人人敢於對有權力的人說真話。請把52頻道還給中天吧！給台灣言論自由與民主政治重開一扇窗口！畢竟，不敢對有權力的人說真話的台灣，無異於專制極權統治，也失去了批判他國箝制新聞自由的正當性。

（作者為作家）