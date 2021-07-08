今年7月1日在中國共產黨歡慶創黨百年的盛典中，第五代領導人習近平發表長達7000多字的演說，其中「台灣」只出現兩次，相關論述只有短短163字。或許有人大失所望，但關心兩岸發展的人卻在163字中探索玄機。

習近平向全國廣大人民及港澳台同胞和僑胞「致以誠摯的問候」，又在演說後半段提及台灣，他說：「解決台灣問題、實現祖國完全統一，是中國共產黨矢志不渝的歷史任務，是全體中華兒女的共同願望。要堅持一個中國原則和九二共識，推進祖國和平統一進程。包括兩岸同胞在內的所有中華兒女，要和衷共濟、團結向前，堅決粉碎任何台獨圖謀，共創民族復興美好未來。任何人都不要低估中國人民捍衛國家主權和領土完整的堅強決心、堅定意志、強大能力！」

乍聽之下，這些話不就是早已令台灣人耳朵長繭的「統戰話語」？然而聽在熟諳兩岸問題，尤其中共語言的專家耳裡，卻發現其中別有含意。

首先，在習的長篇大論中，開始時以港澳台同胞併提問候，最後老話重提祖國統一。表示此時此際中國要處理的事情很多，台灣問題不太緊迫，明年2月冬季奧運會能否順利舉辦是一課題，明年中共20大，習近平能否像普丁那樣順利無限期連任更是關鍵問題。

第二，習說「要堅持一個中國原則和九二共識，推進祖國和平統一進程。」但未提「一國兩制」，顯見「一國兩制」已隨香港完全回歸而走入歷史。更進一步解讀，過去中共慣言「一個中國原則的九二共識」，這回習近平說「要堅持一個中國原則和九二共識」，兩相對照，確有弦外之音。前者將「一個中國」等同「九二共識」，九二共識就是一個中國，沒有「各表」的餘地。這次將一個中國與九二共識用「和」字連結，似乎要還給國民黨「一個中國，各自表述」的話語空間。

第三，此次談話出現「和平統一」，卻未提「不放棄武力統一」。過去常用武統恫嚇，偶爾未提「和平統一」，各界就會有一些忖測。這回是否百年黨慶，習近平以和為貴，藉此淡化一年多來人民解放軍日以繼夜侵擾台灣的緊張氛圍？不過，網路上中共「攻台三部曲」的短片卻同步播放。

第四，習在演說中提到「中國共產黨的誕生就是以中華民族的復興作為初心使命」，又宣示將「捍衛國家主權和領土完整」列為「推進祖國和平統一的進程」。換句話說，復興中華民族是中國共產黨的初心使命，而祖國統一屬於下一個百年的歷史進程。

值得注意的是，習近平特別對「中華民族」有此詮釋：「和平、和睦、和諧是中華民族5000多年來追求和傳承的理念，中華民族的血液中沒有侵略他人、稱王稱霸的基因。」「中國人民從來沒有欺負、壓迫、奴役其他國家人民，過去沒有，現在沒有，將來也不會。」然而他卻又補上殺氣騰騰的一句：「中國人民絕不允許任何外來勢力欺負、壓迫、奴役我們，誰妄想這樣幹，必將在14億多中國人民用血肉築成的鋼鐵長城面前碰得頭破血流！」

當中國共產黨以能將鴉片戰爭以來的奇恥大辱透過中國「站起來、富起來、強起來」三個階段而締造百兆人民幣，躍升全球第二大經濟體，並且直接挑戰全球霸權美國而俾倪天下時，別忘了全球17個先進國家的人民在今年接受皮尤研究中心（Pew Research Institute）訪問中透露的驚人訊息：在歐洲有66%的人討厭中國，而在亞洲各國，討厭中國的百分比更高達77%！至於美國，高達9成的美國人視中國為主要敵對國家，7成對中國反感，懷有好感的只有20%，比天安門事件後的34%還要低。這是中國的戰狼外交及「銳實力」所締造的負面成績。

既然習近平強調和平，也認為推進統一是「未來」的進程，那麼，作為14.3億人口的領導人，也渴望終身領導的習近平就應該放眼天下，前瞻未來，而非坐井觀天，守成不變。至少，對於教育水平及民主素養極高的台灣人，就不應該停留在5000年的華夏文化，或懷著國共內戰的恩怨來看待台灣。文明友善經營兩岸關係正是中共政權的歷史新課題。

（作者為前副總統）