本人在大三時候有幸到靜宜大學當了半年的交換生，在充分體驗在台灣生活的時候也發現體會到了兩岸的一些不同。但這篇文章不想談那些經常提到的口音不同呀、對東西的稱呼叫法不同之類的，相信這些很多文章都提過了，我想談一談其他有趣的見聞。

在台灣上學

台灣的書除了是繁體字之外，除了上課用的教材，很多都是採用直排版的，而且是從右邊翻開從右邊一豎開始讀的，感覺像讀古書的感覺，一開始不習慣，後來我去誠品書店買了很多書閒暇時來讀發現後來竟也能讀得很快；台灣的課桌椅很多是桌子與椅子一體式連在一起的，方便移動，但就是可能對體型較壯的人士不太友好；台灣考試相對更注重英文教育一些，因為很多科目會有中英文結合的出題方式，有些科目教材也會配備全英文的教材。

在台灣看病

在台灣我感冒了，於是去藥店買藥，但是找了一圈發現幾乎都是西藥的各種藥片，而平常我感冒基本上都是喝感冒沖劑、連花清瘟這類沖劑、口服液等中成藥，問了店員才終於找到一款感冒顆粒中成藥，而店員也覺得有些奇怪，問我：「你平常喜歡喝中藥嗎？」可能相對來講在治病方面台灣更西化一些，對中醫的覆蓋面沒有很廣吧。

在台灣去醫院看病之後醫生開藥是每種藥開比如說一個星期的量，然後每種藥分別裝進一個小袋子，最後把所有的藥再裝進一個大袋子裡面。而在大陸是每種藥都開一整盒或幾盒。其實我覺得台灣這種開藥方法很不錯，因為可以避免病好了藥沒吃完造成過期浪費。就是有時候藥開的種類容易偏多，可能會給身體造成負擔。

這些是我在台灣期間觀察到的兩岸的不同，歡迎補充。希望兩岸之間多多增進交流，各取所長，各補所短，對一些無關好壞的事物也多多瞭解，有機會的話都互相到對岸走一走哦。（程捷／靜宜大學交換生）

【徵文啟事】

中時新聞網「兩岸徵文」欄目，延續《旺報》兩岸徵文活動，徵文主題：台灣人看大陸、大陸人看台灣、兩岸看世界、兩岸一家人、兩岸新時代，歡迎全球華人投稿。

期盼作者透過親身經歷的故事，刻畫兩岸社會肌理，描繪世界見聞，打破刻板印象，促進兩岸民眾相互瞭解、建立全球視野，向讀者展現時代的脈動與發展趨勢。

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