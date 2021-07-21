美國德州聯邦參議員克魯茲（Ted Cruz）曾投入2016年共和黨總統初選，雖然敗選，但卻是十多位候選人中最後退出者。由於過去4年他投靠川普陣營，因此很有可能在2024年捲土重來，再次爭取共和黨總統候選人的提名。

今年二月，當德州因為冰風暴陷入停電、停水、人民在攝氏零下十度低溫困在沒有暖氣的家中受凍時，克魯茲和他太太、兩個女兒卻搭機前往墨西哥的度假勝地坎昆（Cancun）避難。由於他在機場和登機後的身影被小市民拍到上傳，讓他的行程曝光，因此決定第二天就立刻趕回德州與選民「同苦」，但仍遭到極大的批判。

克魯茲對外的說明，乃是學校停電沒有上課，因此身為一個「好爸爸」、顧念女兒想要和朋友一起度假的想法，才有這個行程，並且在護送家人到坎昆後，第二天就返回德州。這樣的說法，當然無法說服大多數的媒體。克魯茲這個愛家庭的蹩腳藉口（lame excuse），同樣是日前行政院南部辦公室執行長陳政聞的說詞。

台灣因為疫情的關係，大部分的老百姓都努力做到居家隔離，一般民眾在近兩個月的三級警戒下，還真的悶壞了。在此情況下，克魯茲的行為在台灣複製，也不令人意外。身為一個「好爸爸」，陳政聞同樣是全家（還帶著外傭）到牡丹灣Villa度假。在他與一些建商群聚吃火鍋的相片曝光後，也選擇用小孩當藉口（我陪伴家人、和女兒相處……）。但畢竟陳政聞不是民意代表，而是政治任命的官員，當這個新聞流出、遭到媒體和社群網站的強力批判後，他選擇辭去職務，但是否能夠就此讓聲勢不斷滑落的民進黨，挽回人民的信任則是一大問號。

陳政聞和克魯茲所引發爭議的焦點，當然就是他們的度假和許多小老百姓的受困，形成了強烈的對比。因為低溫、停水、停電而被迫裹上棉被、饑寒受凍的德州市民，與淌漾在坎昆溫暖、海水、陽光的度假人，基本上是活在兩個世界中。同樣，老百姓為保持社交距離、避免群聚，無法在外用餐，當然很難認同堂而皇之地在高檔度假勝地餐廳內群聚饗宴的奢華行為，在思想到躲躲藏藏、擔心罰款地拿下口罩喝口水、吃個簡餐的小市民，更是讓人看了心酸。

如果民進黨是創黨之初或是二十年前仍具有理想性的政黨，陳政聞的政治生命或許就此結束。不過，從這幾年一再向下沉淪的民進黨的「惜才」說法來看，陳執行長一定會帶著總統候選人等級的蹩腳藉口再度復出。

（作者為國立政治大學國際關係研究中心兼任研究員）

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