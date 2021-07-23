柯遠芬當年擔任怒潮學校校長與新埔鎮公所合作，在新埔鎮發行的全國第1份愛國獎券，比台灣省政府發行的愛國獎券還早3星期。（照片由林柏燕老師提供）

肆、大開眼界，銘記在心

謝輝煌說，其堂叔公謝鍾英於九月二十八日提前從汕頭坐飛機到臺灣。他回憶搭船時的情景，船上除了怒潮學校兩千多人以外，還有其他部隊，每個人的位子都很小，但謝輝煌沒有暈船，因為他選擇坐在船頭甲板的最前端遠眺，其他同學若坐船艙底下就比較容易暈。謝輝煌一直覺得即將要到達一個新世界，跟他貧瘠的家鄉是不一樣的，有些同學家裡比較富裕，那當然會不習慣。

謝輝煌與怒潮學校的同學們乘著海辰輪，於十月二日（農曆八月十三日）下午輕颱帶來的傾盆大雨中，抵達了基隆港第十八號碼頭。抵達基隆後要先檢驗、辦完手續才能陸續上岸。那天基隆正下著大雨，這一場大雨來得及時，為兩天兩夜在船上未能盥洗的學生們沖涼和洗臉，學生舉搪瓷的牙缸杯盛水狂飲雨水，高唱岳飛的〈滿江紅〉，高興地慶祝抵達臺灣。學生們淋著雨就這樣吃飯，那米飯粒粒大而發亮，謝輝煌從沒品嘗過如此美味的米飯。這種種新的體驗，第一次看到船、看到火車，心情很愉快。

過了三小時上岸，新竹縣關西鄉的文昌祠管理人吳錦來親自於港口迎接。吳錦來之子吳清煥、吳煜南於日本留學時，在民國二十六年與赴日考察的柯遠芬偶遇。柯在撤退來臺之前已請求吳家協助安排怒潮校址，吳家復請其親家新埔鎮長潘錦河協助。怒潮選址新埔係前廣東省政府參議鄒滌之的建議，鄒滌之為新竹縣芎林鄉客家人，他的弟弟鄒清之時任新竹縣長，在行政上可以提供便利；其次，新埔為客家庄，柯遠芬為梅縣人，怒潮學生亦多為客家人，語言無阻；第三，新埔地處山區，可使學生專心向學；第四，新埔地名可做新黃埔的發揮，寓意傳承與復興，柯遠芬於對這一點最為中意。

怒潮學生上岸後首先集結於基隆車站附近休息，謝輝煌看到路邊有人在賣香蕉，謝輝煌給他一個袁大頭，買到了一大簍子，不曉得為什麼能買這麼多，還有同學沒見過香蕉，沒剝皮就往嘴裡塞。到了基隆站區裡分配紮營休息的地方把衣服晾起來，於晚間八點整裝搭乘運煤火車，於午夜十二時抵達臺北。

謝輝煌說他們搭的火車車廂沒有座椅，是原來運煤車廂改裝的貨車。再由臺北車站沿鄭州路行軍轉延平北路，夜晚在臺北的街道上，達達的木屐聲此起彼落。延平北路上玻璃門的店面，燈光明亮卻沒人看守，他不禁為臺灣的安定和治安驚嘆。學生們上臺北橋經三重，於十月三日凌晨抵新莊，歇腳於臺北縣立新莊國民學校，在此駐紮一週。

十月六日學生與部隊在該校度過在臺灣的第一個中秋節。當天下午，學生第二大隊長廖明哲辦了一場師生對戰的排球友誼賽，晚上舉行聯歡晚會。第二天晚上，自新莊行軍到樹林車站，搭火車到新竹湖口，趁著午夜月色如晝，走在湖口臺地上，穿越丘陵小徑至太平窩口十三號鄉道，一路不見人煙，大家又冷又餓，多數人都是睡著走路，掉槍落地之聲時有所聞。

十月八日清晨，大約六時三十分，終於抵達新竹縣新埔鎮。雖然精疲力盡，但是，一踏進鎮上，人人立即精神抖擻，步伐整齊，嘹亮地唱著〈保衛大臺灣〉。早起的鎮民在街道兩旁喚道：「學生兵來啦！」（待續）（作者曾建元為國立中央大學客家語文暨社會科學學系兼任副教授、吳靖媛為國立臺灣大學國家發展研究所法學碩士）