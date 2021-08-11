話說在宇宙大霹靂之後，世界是一片混沌，混沌中只有初始能量的震動與碰撞。經過了38萬年，才由最小的光子、電子、夸克碰撞出原子來，原子是物質的最小單位，可以反射光線，從此宇宙大放光明，俗稱宇宙放晴。放晴的世界是「明世界」。仍在混沌中的世界是「暗世界」。明暗兩界合在一起，才是「全宇宙」。

明世界是我們存在的世界，暗世界是五次元以上高能量世界。科學家認為明世界是暗世界的能量投射，就像螢幕上電影，是虛幻不實的。暗世界深藏著宇宙有史以來所有紀錄，像資料庫。其中資訊是我們所說的業力，業力也是能量，能量不滅，所以業力無可逃避。

人的意識是物質化了的能量，可以在明暗兩界穿越。意識能量有粗有細，由表意識、潛意識、到無意識，是宇宙意識的分身。榮格把無意識稱為集體無意識。表示所有人的意識在此已不分你我，就像眾山各有高低，終歸同一根源的大地，而這已是暗世界的範疇。

意識跟電子一樣，具有微細粒子「波粒二相性」的現象。平常電子以波動方式存在，當人的意識參與進來觀察，馬上在顯微鏡呈現粒子的狀態。在量子的微觀世界中，意識扮演了非常關鍵角色。因此，我們可以想想，當我離開了辦公室，辦公室還在嗎？很難說，因為無法證實。

當我不在，我意識裡的明世界也就不在。明世界回到本來暗世界的能量波動狀態。暗世界是從第五次元到十幾次元的高能量世界。有人說，第五次元是慈悲與愛心的世界。所以，所有宗教都以愛來勸人向上，並許給人們一個美麗的天堂。原來天堂就是這更高次元的國度。在第六次元以上，哲學家說，那是個「只有存在的存在」，是很不容易了解的世界。

雖然不易了解，卻有引人神思的美感存在。美感是心靈的感知，而非用腦筋可以詮釋。心靈的頻率高出腦筋很多，要感知高次元世界只能靠心靈，而非想像。這是心電感應的原由，以及一心念佛，就能與古今中外念佛人的磁場共振的原因，那磁場我們稱為極樂世界。

明世界與暗世界如此緊密地交纏在一起，可以說明中有暗，暗中有明，人置身其中，我們可以快樂地與人交往，也在獨我中，安享那孤寂的自在，使兩者合而為一才是全意識的生活方式。記得年輕時，在與友歡樂後，一人走路回家，迎風而來，會有一種孤零零的孤寂感。那孤寂感像是蘇東坡「倚杖聽江聲」的心情。這時的心情，就是全意識的關照，問題是我們能不能把這全意識的關照，延伸而為生活的全部。

《心經》是引領我們以全意識觀照來生活的法門。當年玄奘印度取經，一路上就靠《心經》的觀照，使陰魔鬼怪不敢欺身。後來，日本第18次遣唐使來華，5艘船海上遇颱風，沉了3艘，唯有最澄與空海的兩艘被救。相信這不是他們有神通，而是跟玄奘一樣，是《心經》的觀照。其背後的智慧與毅力所使然。

我喜歡在睡前默持幾遍《心經》，然後以21次《心經》神咒圓滿成眠。我常未持完就已睡著。這方法很棒，希望你也試試。《心經》不僅帶引我們回歸全意識深處，而且諄諄善誘，一開始就告訴我們，色與空是一體的，然後一路無到底。提醒我們在全意識中，有與無也是一體的。如是推而及於，明世界與暗世界也是一體的，所以整個宇宙是相同的一體。

因此人的生命與宇宙的大生命也是一體的，人的小生命真的是宇宙大生命的分流，所以，宇宙不生不滅，我們也是不生滅的。在不生不滅生命長流中，讓自己更為進化。小生命進化，也將有助大生命進化，相信這才是生命的終極真理吧！

（作者為統一企業前總裁）