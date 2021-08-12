科技發達造就社會進步，每個國家都有其篳路藍縷的發展史，台灣自農業社會推進到工商業乃至高尖新，不容抹滅農業是立國之根本，昔日必須靠天吃飯無從掌握，目前人力雖仍無法與大自然抗衡，但已能憑藉氣象報導多方預測，以及後天應處來降低傷害。

每遇到大風大雨，蔡政府大可以主動展現愛民如子、護糧如命的態度，協助農民事先防備，但偏偏毫不理會，而在災後更將責任反推給農民掉以輕心，沒有謹慎以對，巡視災區的官樣模版就像重播戲劇一般，只會在事後上演和登台作秀。

蔡政府在沒有選票壓力的情況下，面對農民血汗福址，可說是一點都不在意，今年迄今鳳梨出口量大減14000公噸，乾旱、水患造成的農糧損失超過5億元，而綠營所轄屏東、高雄、台南、嘉義更是重災區，超過7000公頃的農損面積，農民整年心血完全泡湯、付諸東流。

農業損失還只是冰山一角，畜牧業、漁業亦均同病相憐，再來引發的將是物價上漲，殃及台灣人民，本次豪雨災情已讓菜價突破每公斤47元，創了今年新高。817將選票交給民進黨，就像「請鬼拿藥單」，看不到有所建樹的對策，永遠做事後諸葛，只會高聲疾呼大撒幣，結果卻都是杯水車薪的小額補助。

蔡英文口中：「照顧農民，我做到了！」到底還是愚弄人民，就屬民進黨政府最聰明！

※以上言論不代表旺中媒體集團立場※