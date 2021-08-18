美國自阿富汗撤軍，使塔利班神速地取代由美國扶持的阿富汗政府。《紐約時報》因此點名警告台灣等四個極度依賴美國保護的國家，全面依賴美國並不可靠，擔心台灣等盟友有朝一日也遭遺棄。「今日阿富汗，明日台灣」立刻成為輿論焦點。

美國國安顧問蘇利文8月17日在媒體簡報會上表示，阿富汗與台灣情況不同，美國對台承諾也一如既往堅實。

蘇利文的話讓堅信美國不會放棄台灣的獨派人士大為振奮。綠媒也大肆報導，彷彿吃了定心丸。但是，美國的話能信嗎？

第一，美國決定撤軍時，公開表示在美國的協助下，阿富汗政府能夠抵擋塔利班。或者至少能維持6個月。但事實證明，美國不是誤判，就是欺騙世人。

第二，任何政府在事情發生前，總是避重就輕，報喜不報憂。美國也是如此，因此大膽地自阿富汗撤軍。等到事實發生了，再找理由搪塞，自圓其說。

蘇利文說，美國相信自己對台灣、以色列的承諾，一如既往堅實。他也強調阿富汗和台灣兩者情況不同。台灣與阿富汗確實不同：地理位置不同、民族文化不同、面對的挑戰不同，但是全面依賴美國則完全相同。

最重要的是，對於蘇利文的話，台灣必須反向思考。此時此際，蘇利文除了說冠冕堂皇的話，難道他可以公開說：必要時，美國會如同阿富汗一般地拋棄台灣嗎？

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