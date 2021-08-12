作家九把刀57歲的岳母接種AZ疫苗4天後猝逝，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中在記者會上被問到此事，竟然說九把刀雖然是公眾人物，但他的岳母並不是，因此不要在公共場合來談個人的個案。此事立即在網路上引發反感，對陳時中荒謬冷血的回應感到十分傻眼。

人同此心，心同此理，許多網友紛紛對陳時中提出質疑︰疫苗副作用跟公眾人物有什麼關係？還是說只有公眾人物的命才是命，才值得在公眾場合討論，一般民眾就沒這個資格？又或者是九把刀還不夠有名，所以他的岳母更是個不值得在公共場合談的「個案」？

國內自6月中旬開始接種疫苗，至8月12日止，總接種劑數926萬5758劑，疑似接種後不良反應的死亡人數達598人；而相較於初期接種後死亡年齡在75歲以上占了80%左右，近日則下降到66%，目前接種後死亡最年輕個案，AZ疫苗為26歲，莫德納疫苗為36歲。試問在這近600位死亡的「個案」中，有哪些是所謂的公眾人物？其中又有多少是老百姓們天人永隔、悲痛無解的個案？

陳時中說個案問題別在公共場合討論，但這麼多的個案至今無解，換來的竟是他一句冷血的回應，難道陳時中每天在台上報的確診、死亡人數就只是數字，市井小民的事跟他一點關係都沒有，連記者問的問題都不健康嗎？

從發生注射疫苗猝死的疑慮到國產高端疫苗的品質安全問題，陳時中都是一貫地不給問、也不給答案的傲慢態度，眼看著即將進入國際疫苗打完、只有高端可打的階段，提不出安全數據的高端疫苗，即將打入「死忠」的近20萬人體內，屆時陳時中對可能的狀況，乃至外界各種的關切，難道也是以冷血的個案來回應？