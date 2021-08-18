台中自助餐老闆遭熟客砍傷 警方全力追捕凶嫌

台中市大里區塗城路一家自助餐廳謝姓老闆，18日上午遭人砍傷，白衣男子戴著安全帽、手持兇刀，猛砍黑衣的謝男。（民眾提供／黃國峰台中傳真）

台中市大里區一家自助餐廳，今（18日）中午竟發生老闆遭人追砍事件，監視影像曝光，兇嫌拿出長刀，從店內追砍到店外，謝姓自助餐老闆街頭狂奔逃命，跑到鞋子都掉了一隻，沿路血跡斑斑，目擊顧客、路人全都嚇傻。謝男全身10多處嚴重刀傷，深可見骨，所幸緊急手術後無生命危險。而警方正全力追捕62歲李姓兇嫌。

今天中午11時8分，正值午餐時間，台中市大里區塗城路一家自助餐廳，竟然發生驚悚的砍人事件。附近監視器錄下恐怖畫面，只見身穿白衣黑褲的兇嫌騎機車到自助餐門口，停好機車後連安全帽都沒拿下，就抽出一把刀，朝著站在店外的謝男砍過去，謝男躲進店內，客人目睹嚇壞，紛紛逃出門外。

謝男接著跑出店外在巷弄狂奔逃命，兇嫌在後緊追不放，追了50公尺，沿路血跡斑斑，路過行人也嚇傻，紛紛閃避。

56歲謝男被送往亞洲大學附設醫院救治，發現他身上有十多處嚴重刀傷，其中左肩及左背傷口更是長達十多公分，深度幾可見骨，進行緊急手術，無生命危險。

而台中霧峰分局表示，已掌握62歲李姓兇嫌身份及其機車，全力追緝中。據悉李男有傷害前科，案發後向太平山區方向逃逸，該山區道路錯綜複雜，也有可能逃往南投，增加追緝難度。

被害者謝男的哥哥及姊姊表示，弟弟已結婚生子，在當地營業30年，李男幾個月前常到店內消費，但李男常會在來店內消費時摸弟弟的臀部，弟弟也都委婉的要求他不要這樣做，最後一次李男還用手指，對弟弟臀部做猥褻動作，弟弟言詞嚴厲要求他不能這樣做後，李男很生氣的離開，就好幾個月沒出現，沒想到再出現後，就發生這樣的事。