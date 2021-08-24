一名男子突然向女友提出分手，理由是前任逼他結婚，否則就要取現任女友的命。旁人勸現在是法治社會，可以報警處理，男子這才吐露真相，原來前任竟是「女鬼」，要求他冥婚，而兩人之間的故事聽完，讓人既感慨又毛骨悚然

「男朋友要結婚了，她是......」，網友「聊天大叔」在臉書社團《靈異公社》分享故事，一名20多歲女生表示男友提出分手，理由是要跟另一個女生結婚，她認為他一定是精神出了問題才會這樣說，約「聊天大叔」聊聊。

男子表示：「我已經說得很清楚了，我要跟她分手，因為我要跟另一個女生結婚，假如我不這樣做的話，她就會死。」、「什麼意思？『她』是指那個女生嗎？」、「不是，我意思是，假如我不跟她結婚，她就會殺死OO（現任女友）。」。

大叔表示現在是法治社會，應該報警處理，男子卻突然說：「她不是人，她已死了，她是女鬼。」。原來男子本來在馬路邊擺攤賣手工麵包，一名女子每天都騎車來買麵包，之後逐漸感到彼此對對方有意思。

男子一直想加她Line，卻又鼓不起勇氣，某日女子買完麵包，已準備開車離去了，男子在同事的催促鼓勵下，才大聲說：「等一下！」，女生於是連忙把車停下，沒料到被尾隨的大貨車追撞，當場被撞死。

男子極度震驚和自責，換了工作也認識現任女友。但怪事從此發生，男子開始不斷在夢中看見那女生，該名女生說她較早認識他，也是為他而死，要他負責任跟她結婚，否則便會找現任女友當替身，當晚甚至感覺兩人發生關係。

現任女友忍不住說：「大叔你說，這是不是鬼扯，要不就他有精神病，要不就是把到新妹了才編個爛借口想要甩我！我才不信這世上有鬼，真的有就來見我啊！」，但男子竟緊張地說：「你不要亂說話，她也來了，就坐在大叔旁邊而已。」。

男子表示，自從接到女子媽媽打電話來要求冥婚後，有時在現實生活也會看到對方。「聊天大叔」建議現任女友去見見對方的媽媽，聽聽看對方怎麼說，再決定要怎樣做，因為「世上真的有很多事情，是人類既有的知識範圍內仍沒法解釋的，假如沒辦法證明它是假的，就只能接受有可能是真的。」。

現任女友聽完拋下一句：「全都是瘋子！」便憤而起身離去，男子也尷尬地站起來準備離開。就在他踏出門口時回頭對大叔說：「她對你說不好意思和謝謝。」

看完「聊天大叔」分享的故事，眾多網友深深被吸引，紛紛留言：「卡」、「追」、「求後續」、「有續集嗎」、「還有後續嗎？追」。