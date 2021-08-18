8月17日我國防部指出中共軍機11架，在台灣西南空域進行活動。隨後，解放軍東部戰區發言人施毅陸軍大校宣布，解放軍機、艦在台灣西南、東南等海、空域進行「聯合火力突擊」實兵演練，其中運8反潛機與干擾機各1架正好航經我方公告的「R-12靶區」，干擾我軍演習，挑釁意味十足。此舉引發台灣媒體與國人高度關注！

尤其，近期美國軍事同盟國包括英、德、日、澳、印艦隊也在西太平洋、南海活躍；台灣海巡艦艇也與美方海巡艦艇在台灣東部外海舉行海上反恐及救難聯合演習，並召開「台美海巡工作小組」第一次視訊會議。海巡單位作為「第二海軍」實際執行海上衝突任務，其政治敏感度自不在話下。

首先，施毅表示，此次演練是根據近期美台頻頻勾連挑釁，嚴重侵犯中國主權，所採取的必要行動。因此，依據解放軍制定作戰目標的內容，迫使敵對國家或地區，使其改變某種立場或政策。就如往例，解放軍就挑選1982年8月17日中、美簽署「817公報」39周年的「中美就解決美國向台出售武器問題的公告」，向美方再次就8月4日宣布對台灣出售40輛M109A6帕拉丁（Paladin）自走砲、20輛M992A2彈藥補給車、5輛M88A2救濟車、1套先進野戰砲兵戰術資料系統（AFATDS）、1698個導引砲彈套件（PGK）等共7.5億美元軍售，表達堅決反對的立場。

就前述，大陸外交部發言人華春瑩強調，「無論美方向台灣提供多少武器裝備，都不可能改變兩岸關係大勢，更不可能阻止中國統一進程。」

其次，查閱1997年解放軍軍語辭典，「火力突擊」是以火力對敵實施的集中、急速、猛烈的打擊。包括進攻中的火力掩護、火力準備、火力支援、火力護送，防禦中的火力反準備、火力反擊等。正好符合我國防部公布空中兵力運-8反潛機1架、運-8遠干機1架、空警-500機1架、殲-16機6架、轟-6K機2架，掛載攻船飛彈，模擬對敵船艦編隊進行攻擊。再者，按軍語辭典解釋，聯合火力突擊通常由砲兵、航空兵、艦艇部隊、導彈部隊等實施。

依據施毅所稱有作戰艦艇、反潛機、殲擊機等多軍種力量、及海空兵力在台灣西南、東南周邊海、空域觀之，本次演練空軍在台灣西南推論，解放軍東部戰區海軍艦艇可能在台灣東南海域遠處與空軍進行一體化聯合信息活動，共同「近海防禦」島鏈中海上戰略通道（南為巴士海峽、北為宮古海峽）。施毅所指本次演練是檢視東部戰區一體化聯合作戰能力，因此依據一體化聯合作戰指揮教則，近年解放軍海空兵力在台灣周邊進行遠海訓練等軍事活動，即是將「軍改」前三層指揮階層（戰區聯指─軍種戰術指揮單位─作戰部隊），轉為「戰區聯指」直接指揮「作戰部隊」─海、空軍，二層指揮階層得以驗證。

最後，本次解放軍演練與以往不同處，台灣方面解讀，第一，在台灣國防部10時22分發布第六度廣播驅離的訊息後。解放軍東部戰區發言人施毅於共機返航後，12時也發布簡顯明確的「聯合火力突擊」實兵演練消息。顯示，共軍展現高度的自信，不怕我方知道他們演習的科目！

第二，從前述作戰目標內容的依據，傳達解放軍是為無產階級政治、為無產階級利益服務及有決心抵禦外部勢力干涉和「台獨」勢力挑釁的嚴正回應，堅決捍衛國家主權和領土完整，這種對美、台政策的反應，將成為解放軍年度例行性演習中的特例與針對性。

第三，近年來共軍空中兵力持續展現在台灣周邊國際空域進行演練常態化，台灣相關單位必須注意解放軍各艦隊每年獨立辦理的遠海訓練編隊活動任務，是否開始結合空中兵力，進行海空聯合火力突擊演練。活動區域從早期在西太平洋進行「機動系列演習」轉移至台灣西南至東南一帶國際海空域，展現防堵敵對勢力龐大軍事力量介入南海與台灣問題，值得特別關注！

（陸文浩為文化大學國發所博士候選人）

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