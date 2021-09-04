5天內爆發3起機師遭到｢突破性確診｣，證明魔王病毒Delta已全面入侵台灣，破口又是桃園國境大門。

好容易全國最近才降為二級警戒，大家以為可以過個較為放鬆的日子，誰知晴天霹靂，竟然又遭Delta病毒直接殺到家門口，除3位機師及其中一位讀高職的兒子確診外，機師還隱瞞疫情、到處趴趴走，機師兒子也照常到校上課，這不是｢3+11｣的翻版？是否還要跟萬華一樣，把桃、竹、苗、高雄當作破口？

不管機組員防檢疫規定再怎麼訂，｢3+11｣也好、｢5+9｣也好，境管局、航空公司、民航局的入境篩選以及後續的「居家檢疫」、「自主健康管理」有沒有落實？任由機師謊報疫情，還讓他外出吃飯、會友、上摩鐵……，簡直荒唐到了極點！置國家安危於不顧，到底責任在哪？豈是罰錢、撤職就能了事，讓全國人都得跟著神經緊繃！

人員進出的客機如此，載送BNT疫苗入境的貨機，在未經海關查驗之前就逕自打開艙門進入撕布條，防疫工作是這樣做的嗎？154隻走私貓死得真冤！

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