對台北市民而言，陽明山等於他們的後花園，是最大的都市之肺，如今這塊｢綠肺｣竟被財團看中，打算開發成豪宅區，引進近兩萬人口。可以想見的是，開發案成功的話，仰德大道將變成停車場，台北市民將少了塊休閒、觀光、健身及自然教育之地，便宜了財團、造福了｢好野人｣，卻剝奪了台北人以及全國民眾的福利。

陽明山一直以｢好山好水｣著稱，連老蔣到台灣第一個官邸就選在此，當時叫｢草山｣，但因名稱不好才改以他景仰的王陽明先生為｢陽明山｣，過去也一直是有錢人別墅的集中地，後來因來此休閒的人口多了，便順應興起土雞城、觀光農場及遊樂區，嚴重影響了半個山腰的水土保持及生態環境，陽明山國家公園保護區列管，因此禁限建了好長一段時間，住戶也因限建而無法改善住宅而怨聲載道。

財團覬覦陽明山土地已久，最近興起了豪宅造鎮計畫，打算在柯市長卸任之前付諸實施，但是配套設施沒做，或是做了也是空中樓閣，譬如從故宮拉一條高架路直通山腰，想也知道這是忽悠人的話，陽明山坡度陡峭，一遇大雨、地震就容易坍方或土石流，莫說興建豪宅工程造成的環境破壞了。

面對少子化情形嚴重，台北市並沒有人口壓力問題，有必要再為有錢人錦上添花興建豪宅？平民老百姓又要到哪休閒度假呢？

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