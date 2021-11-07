今天是馬習會6週年，2015年11月7日，當時總統馬英九和中共總書記、國家主席習近平在新加坡會面。這是兩岸自1949年政治分立以來，雙方最高領導人的首次會晤，也象徵馬英九任內兩岸史上最大突破。

當時，大家對兩岸和平發展抱持樂觀態度，台灣到處可以見到大陸客，專為陸客血拚所建立的購物點遍佈全台，為陸客下榻所興建的旅館紛紛開幕，不斷起高樓，兩岸班機班班客滿，兩岸車如流水、馬如龍。

短短6年，兩岸聯繫斷了，反而大陸軍機幾乎天天飛進台灣西南空域，陸客不見了，政客對罵聲音一個比一個大，綠營政治人物爭著想被大陸列入「頑固台獨清單」，認為這個「頭銜」可以列入祖宗神主牌。

6年來兩岸的現狀，應驗一句「眼看他起朱樓，眼看他宴賓客，眼看他樓塌了」，「桃花扇」裡一句最鮮明的比對。

更悲哀的是，台灣已沒有人談和平，預測大陸如何攻台卻成為全球主流聲音。台灣人生活在這種戰爭的陰影中，也變成「如入鮑魚之肆，久而不聞其臭」，戰爭是主旋律，和平變成稀有。

在這種氛圍下，誰還記得馬習會？回顧馬習會只是自討沒趣。但是，處在和平中，不覺得和平的可貴，處在戰爭的氛圍，卻又不認為戰爭真的會來，台灣人已被政客操控到最矛盾。

馬習會已經寫入歷史，但兩岸和平不能寫入歷史，否則戰爭一來，大家都會變成歷史的灰燼，台灣人知否？

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