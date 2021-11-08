想要解開兩岸錯綜複雜的關係，毫無疑問，最關鍵的第三者是華盛頓。若無美國在背後撐腰，兩岸早已統一。因而要研究中國統一台灣的意圖有多麼強烈，或是多麼心口不一，首應檢視美、中互動。

美國與中國官方正式接觸，始自1971年季辛吉以總統特使身分祕密訪問北京，執行總統尼克森所稱的「波羅行動」，意指此行像700年前馬可．波羅造訪東方一樣，充滿了不可預知的困難和風險。

7月9日，季辛吉抵達北京。首日會談於當日下午4點半，地點在釣魚台五號樓，雙方分坐在一張鋪著綠色台布的桌子兩旁。作為東道主的周恩來，開門見山便指出自1955年萬隆會議開始，中美兩國大使級會談整整進行了15年，卻從來不曾改善中美僵持的關係，其根本原因在於「美國沒有解決台灣問題的誠意」；如今既然尼克森總統表達願意同中方解決根本問題，我們何不首先談談台灣問題？

季辛吉是談判高手，見狀便轉移話題，提到日本駐軍問題。周恩來順著這話題談到《開羅宣言》和《波茨坦公報》，有關日本投降後台灣歸還中國的規定，他對季辛吉堅定地指出：美國必須無條件承認中華人民共和國是中國唯一合法政府，台灣是中國的一個省，已經歸還中國，是中國領土不可分割的一部分。美國必須在一個有限的時間內，從台灣和台灣海峽撤出全部的軍事力量，拆除所有軍事設施。

對於尼克森和季辛吉而言，儘管料到同中國領導人的會談，台灣問題是一個不得不接過的燙手山芋。然而，他們始料不及的是，這個燙手山芋竟然被拋出得如此之早、如此堅定！這讓季辛吉十分意外，在之前中美大使級會談，以及幕後聯絡管道與中方的溝通，季辛吉非常篤定：中國之所以接受美國對華主動的政策，並且做出積極回應，目的不在於從根本解決大使級會談中的痼疾「台灣問題」，而在於與美國建立一種對抗蘇聯威脅的國際態勢，解決中國的安全問題才是北京最關切的事務。季辛吉主觀斷定：中國在台灣問題上的態度將會相當靈活。直到這時他才明白，這種判斷完全錯誤。

面對周恩來提出的要求，季辛吉坦承自己有些措手不及，他表示：「我注意到，總理的評論超出了我們先前協調交換的意見。」周恩來回答：「這是因為，如果要交換看法，每一方都必須把對問題的全部看法說出來。」

兩天的會談過程中，周恩來從頭到尾都在台灣問題上打轉。每當季辛吉把話題拉出去，周恩來總是技巧地把話題又引回來，再再表示：若不能徹底解決台灣問題，你提的所有問題都不必談。最後在周恩來的步步進逼下，中方要求季辛吉對以下五點聲明明確表態： 一、承認中華人民共和國政府是代表中國人民的唯一合法政府。二、承認台灣屬於中國。三、不支持「兩個中國」或「一中一台」政策。四、不支持所謂的「台灣獨立運動」。五、不再提「台灣地位未定」。

7月11日，季辛吉臨行前的最終會談，周恩來再次提到台灣問題，除了前述五點要求，另外附加兩點：一，中美建交時，美國和蔣介石政府簽訂的《美台共同防禦條約》必須廢除。二，針對日本，美國必需承諾，美軍撤離台灣之前，不能讓日本軍隊進駐台灣；同時要控制日本，絕對不可參與台灣獨立運動。

以上史蹟歷歷可考，那是50年前中美外交的起手式。如今過了半個世紀，台灣問題依然是美中關係的頭等大事。

2020年6月，美國國務卿蓬佩奧在夏威夷會見「中共中央外事工作委員會辦公室主任」楊潔篪，中方的開場白是：世界上只有一個中國，台灣是中國不可分割的一部分；一個中國原則是中美關係的政治基礎。

2021年6月，美國國務卿換成拜登任內的布林肯，他主動以視頻連絡楊潔箎。楊潔篪清楚地表示：台灣之於中國，就像是夏威夷之於美國……；沒有台灣，就沒有中國。台灣是中國的生死命脈。丟了台灣，不管是什麼政權，在中國大陸都沒有立足之地。每一個真正的中國人，都會為台灣流盡最後一滴汗、灑盡最後一滴血。這就是台灣對於中國的意義。

2021年7月1日，中共在北京天安門廣場舉行建黨百年慶祝活動，習近平致詞時強調堅持一中原則、九二共識，推進和平統一進程，並要粉碎任何台獨圖謀。他也警告外來勢力別妄想欺負中國，否則將在十四億多中國人血肉長城前碰得頭破血流。

看到這，你認為統一台灣是北京光說不練的神主牌，或不惜拋頭顱灑熱血，誓死也要達成的神聖使命？

（作者為海軍前艦長）

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