衛福部購進效期只到11月底的AZ疫苗，引發國人的不滿及地方政府的焦慮，因為加上封緘檢驗的時間，等於兩周的時間內就要打完；目前AZ的打氣已趨弱，且地方醫護人力有限，這批疫苗能否順利消化完畢，雙北都已表示沒有把握；民間更憂心這批即期疫苗是否為其他國家退貨後送來台灣，疑慮重重。

蘇揆變造覆蓋率定義

對此，衛福部長兼中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中振振有辭表示，這批即期品本來有160萬劑，衛福部經評估後「只」收了不到60萬劑。言下之意，政府懂得要把關已經是好棒棒了，人民應該感激，還挑剔什麼？陳時中甚至表示，就算打不完，「也在所不惜！」以1劑AZ約120元（不含運費）來計算，這批疫苗的購價超過7000萬元，這裡面的每1塊錢都是納稅人的辛苦錢，陳時中竟可如此豪氣，浪費人民繳的納稅錢，實在令人憤慨。

由於指揮中心對疫苗的採購細節向來諱莫如深，連立法院疫苗調閱小組依法調閱合約，相關人員都敢把採購資訊塗黑，讓立委根本看不到真相，因此陳時中的說法是否可信，外界也只能存疑。

事實上，關於採購、施打等疫苗布局政策，蔡政府一路以來動作遲緩、甚至信口開河，早已失去人民的信賴。包括：第一、以第1劑施打率計算疫苗覆蓋率：行政院長蘇貞昌日前大讚台灣防疫有成、疫苗覆蓋率高達74%、比肩英國且比美國的67%還高。蘇揆變造定義，移花接木濫用數據，根本是在說謊。

根據衛福部疾管署及財經網站資料，截至11月9日台灣疫苗第1劑接種率為74%，第2劑施打率為38%。美國公布疫苗覆蓋率為67%、英國74%，但國際上是以每人施打2劑計算疫苗覆蓋率，依此標準台灣遠遠落後英國的67%和美國的57%，連全球平均40%都不及。蘇貞昌理應知道，台灣疫苗覆蓋率依據國際定義非常低，卻變造定義誤導民眾，實在是非常可惡。

其二，政府自購疫苗比受贈疫苗還少：陳時中曾多次自豪表示，台灣疫苗到貨已超標，意思是比之前承諾的數量來得更多，然而，他沒有告訴民眾的是，蔡政府自購的疫苗數量竟然少於他人致贈的疫苗。

在野黨應追暗槓真相

根據最新統計，政府採購疫苗的到貨量為1083.21萬劑，其中，莫德納為371.21萬劑，AZ為712萬劑。民間贈送的BNT疫苗到貨860.95萬劑，國外致贈的疫苗到貨784.59萬劑，合計共1645.54萬劑，足足比政府自購疫苗多了562萬劑。若是沒有這些他人贈送的疫苗，台灣的第1劑覆蓋率連5成都不到。疫苗採購不力卻還敢一再誇口超前部署，蔡政府的臉皮之厚簡直是前無古人。

第三，疫苗施打流程混亂麻煩：從之前疫苗施打順序一變再變、第2類官員特權插隊，到為了消化高端疫苗，不斷延長預約登記的時間，指揮中心化簡為繁，讓民眾一再重複上網、排隊的過程，疲於奔命、飽受折磨；而究竟能不能混打、何時可以混打，指揮中心遲遲不肯公布，讓許多民眾不知道要如何預約、之前的預約該不該取消，煩惱得要命。正所謂政府無能、累死百姓。

第四，疫苗採購作業充滿黑箱：疫苗的採購數量、價格、到貨時程，陳時中通通不說，連有監督政府權責的立法委員也無從得知，簡直比國防部的武器採購還要神祕，但疫苗資訊在國際上是公開的，包括售價多少都可以查得很清楚，民間致贈疫苗的到貨量和時間也可以事先預告，為什麼衛福部採購的疫苗卻充滿了各種「意外」？是陳時中老是在狀況外，還是箇中藏有太多不可告人的祕密？

疫苗採購金額甚巨，利益龐大，更事關國家的防疫政策與國人的生命健康安全，然而，蔡政府的疫苗政策卻充滿了不合情理、乃至於可能涉及違法的情節，甚至明顯有說謊的行徑。面對這個暗槓一切的政府，在野黨立委一定要硬起來、窮追猛打絕不鬆懈；惟有讓疫苗採購的真相水落石出，才能稱得上是成功的防疫。