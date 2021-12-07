昨（6）日陸委會稱海峽論壇是中共對台統戰平台，別輕易參與。想問問曾擔任陸委會主委的蔡總統，應熟知兩岸經貿交流重要性，如今陸委會形同虛擬單位，無法發揮其作用，國安五法緊箍咒，讓民進黨政府作繭自縛，也讓兩岸往來族群人人自危，兩岸溝通管道完全動彈不得。

兩岸自從開放三通後，人流、金流、貿易往來更佳密切，習近平六中全會重申「兩岸統一」為他終極目標，相信習近平也知道，武統只會破壞兩岸之間人民的信賴，不宜輕舉妄動。回顧1949年，為中華民國國民政府軍與共產黨激戰一分為二的歷史起點，中華民國退守台灣，兩岸歷經823炮戰後，直到1979年中華人民共和國和美國建交才正式停止炮擊，中華民國國軍以台灣海峽為防線守衛台澎金馬地區。

近期美積極佈局印太策略，美日印澳結盟皆關注台海關係發展，台美關係熱絡頻繁，讓AIT在台影響力放大不少，去年AIT處長儷英傑破例參加金門823紀念會，副處長谷立言首次接受台灣政論節目訪問，隨後美國AIT安全官員史無前例出現在國軍政教節目「莒光園地」中，強調美台「新夥伴關係」，美方還敦促台灣要增加軍費，強化教召以及將募兵制改為徵兵制等，可見美方動作頻頻，美方善意是福是禍值得三思。

台灣老百姓求的是經濟平穩，生活安康，兩岸尚未開戰，台商已哀鴻遍野戰死對岸，身為三軍統帥的蔡總統，除了政治更應熟讀兵書，孫子兵法云：「上兵伐謀，其次伐交，其次伐兵，其下攻城。」用兵最上等策略以謀求生、求勝，當兩岸短兵相接時，我方緃有向美方購得的精良武器，連自保都有問題，兩岸戰起時，我軍是為中華民國而戰，還是成為美國先鋒部隊而戰？

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