一大早打開報紙，看到前總統馬英九投書媒體，稱台灣已經是「不自由的民主」，針對蔡英文總統2016年就任後，諸多違反「法治國」原則的作為，舉證犖犖數端，證實台灣不符民主憲政的行動，已明顯構成「不自由的民主」或「民選的專制」。

或許蔡英文已經沉溺擁有集黨政軍媒與司法於一身的權力，乃至透過網軍治國，霸凌2300萬同胞，嗆聲「認同民進黨公投才是國家隊」就是典型，佐證馬英九無奈的吶喊！

而外交部長吳釗燮於日昨答詢國民黨立委江啟臣時表示，萊牛開放已9年，完全沒食安問題，且若把科學問題拿來公投，「這是民粹、這是反智」。但科學已經證實世界有160多個國家拒絕含萊克多巴胺的豬牛進口，證實這是有憑有據的食安保證，現在吳部長居然公然說「這是民粹、這是反智」，為了民進黨的「四個不同意」，竟然扯這種淡。

值得注意的是，原本代言反對萊豬進口的華漢冷凍食品公司董事長李春來，日昨突然轉向，表示不贊成同意，說是萊豬議題可用商業方法處理，不需要跟國際貿易規範衝突。足見民進黨不知用什麼手段，對豬肉商代表極盡扭轉之能事。

馬英九任內諸多不作為，現在再用力吶喊，看來確實是狗吠火車了。

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