4項公投中重啟核四支持度最低，通過的可能性較不樂觀，但蔡政府非核家園政策太過急躁，將為台灣帶來極大的缺電與經濟和國安風險。核安當然重要，但我們不會為了怕地沉風險而關閉高鐵，何況世界各國都為實現減碳目標而紛紛增加核電配比，核准舊核電廠延役，台灣不能反世界潮流而行，期待國人藉此次公投，理性思辨核電的必要性。

以氣代煤全是唬弄

蔡政府希望以燃氣發電取代核電，但立法院經委會日前討論減碳議題，中研院歐美所副研究員盧倩儀指出，甲烷的鎖熱能力很強、壽命很短，減少甲烷對減緩升溫有立竿見影的成效，聯合國氣候大會通過甲烷減排承諾；燃氣發電碳排雖是燃煤的一半，但甲烷排放卻是燃煤好幾倍，不利於地球升溫問題的解決，她指責重壓天然氣「會帶台灣走向死路」，痛批「天然氣是淨零碳排橋接能源」是化石燃料業者的話術。

我們曾反覆指出，蔡政府重壓天然氣不但違反控制氣候變遷的全球共識，台灣的出口與國際地位都有遭負面衝擊的風險。不幸的是，近期多起事件都證明，我們再三提出的風險與問題不但存在，而且更嚴重。

甫結束的聯合國氣候會議中，各國對減碳明顯有更強的焦慮感，因此通過甲烷減排與去煤承諾。正如先前我們再三指出，綠營雖然要增加綠電比重到2成，但是用來取代原本就幾近無排放的核電，因此在最佳情況下，台灣火電的比重將達8成；在綠電實際上不可能達成2成情況下，火電可能接近9成。

蔡政府說用「以氣代煤」來降低碳排與汙染，但這百分之百是唬弄甚至欺騙民眾，一來，正如學者所說，燒天然氣還是有碳排，更別提整個開採過程產生的甲烷問題，這些在未來算碳足跡時，都要算在帳上；二來，在電力持續成長情況下，30年後的用電量至少增加8成，換句話說，屆時無論是煤電或氣電的碳排與汙染總量都已遠高於現在。蔡政府卻把廢核增氣形容為能源轉型、減少碳排，當然這是謊言。

從發電成本看，今年全球天然氣價格大漲，預示未來的險境，在需求持續成長帶動下，天然氣價格看漲，台灣電價上漲壓力與波動將更嚴重。從國家安全看，兩岸關係日益緊張，台灣卻重壓安全存量只有7天左右，百分之百靠進口的天然氣，明顯是置國安於更脆弱之險境。

碳關稅將衝擊企業

再從出口與整體經濟看，歐盟已決定針對出口到歐盟的高耗能產品收取碳關稅，預定後年就上路，依照經濟部估計台灣有超過200項產品受影響；這只是第一步，未來對個別企業、產品的碳足跡，各國的減碳成績，都可能成為課碳關稅的依據。依照能源政策，台灣未來火電占比在8到9成，碳排必然嚴重，企業想減少碳足跡都難，遲早要碰上碳關稅，競爭力與出口額都會受衝擊。更別提台灣等於把產業與經濟的未來重壓在半導體，而半導體越是尖端製程就越是耗電，這又是另一種風險。

反核人士反對核四的諸多理由，從「中共轟炸會發生核爆」、拼裝車、先進國家都在去核，到核廢料無法處理、有斷層不安全等，都是似是而非、甚至完全錯誤的訊息。

全球31個國家、地區，400多座核電反應爐在運作中，另外還有50多座在興建中，歐美先進國家核電占比都在2到4成左右，法國甚至高達7成左右，可知核電絕非綠營與反核人士口中的極度危險。在減碳優先理念下，核電已漸漸被視為綠電的一種，是有助於減碳的供電方式。也有學者主張「以再生能源取代所有化石燃料」，這個解方「理想性」很高，但現實上台灣發展綠電的條件不佳，以光電而言，台灣土地狹小，光電機裝置量有限，而且只能白日供電，配比若過高，夜間將缺電；風電也受到自然條件的限制，夏天是用電高峰，風力反而不給力，再生能源占比能達到2成就不錯了。

換句話說，蔡政府的廢核能源政策繼續下去，對民眾而言必然是空汙惡化、健康受損，中南部民眾已有體會，排放增加會傷害出口與經濟，民眾要承受經濟惡化後果，而必然大漲的電價還是由民眾承擔，國安風險就更不在話下。不要被蔡政府話術欺騙，為自己著想，去投票支持核四重啟！（系列完）